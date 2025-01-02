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Политика ,  
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Суд арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии

Вешкина подозревают в участии в группировке, которая занималась хищением бюджетных средств во время пандемии COVID-19. По данным ТАСС, его имущество, а также имущество его жены и тещи арестовали
Павел Вешкин
Павел Вешкин (Фото: Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова)

Головинский суд Москвы арестовал имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Павла Вешкина, так как счел, что оно нажито преступным путем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ранее Вешкину, которого арестовали в январе, предъявили обвинение в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

«Суд наложил арест на имущество обвиняемого на период рассмотрения дела судом, мотивируя свое решение тем, что оно добыто на деньги, полученные преступным путем», — сказано в одном из документов дела. Срок ареста имущества установлен до 9 марта.

Кроме этого, в материалах сказано, что среди арестованного имущества — банковские счета жены Вешкина, а также квартиры, оформленные на его тещу. При этом сам обвиняемый в ходе заседания суда требовал не накладывать обеспечительные меры на собственность этих людей, отмечая, что она приобретена законно.

ТАСС узнал, что замглавы Военно-медицинской академии обвинили во взятке
Политика
Павел&nbsp;Вешкин

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, Вешкин подозревается в том, что участвовал в группировке, которая занималась хищением бюджетных средств во время пандемии COVID-19. Так, в начале 2022 года, когда в России распространился штамм коронавируса «омикрон», участники группировки, считают в следствии, обратились в Главное военно-медицинское управление Минобороны с предложением срочно выделить средства на закупку различного оборудования, в том числе ИВЛ, а также медикаментов. Средства были предоставлены и использованы для заключения контрактов с компаниями, подконтрольными организаторам схемы, и по завышенной цене. Ущерб, по данным газеты, оценивался в 40 млн руб.

Как отмечает ТАСС, кроме Вешкина, по делу также проходят несколько военнослужащих и гражданских лиц. На своем посту Вешкин занимался вопросами контрактной службы. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы, уточняет агентство.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
арест имущества Минобороны хищения COVID-19 суд Москва
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