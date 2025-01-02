ТАСС узнал, что замглавы Военно-медицинской академии обвинили во взятке
Заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павлу Вешкину, которого арестовали в январе 2024 года, предъявили обвинение в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства сообщил, что по делу проходят несколько военнослужащих и гражданских лиц.
В начале января прошлого года против Вешкина завели дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), передавал «Коммерсантъ». Теперь его переквалифицировали, следствие считает, что замглавы академии получал деньги от ООО «СЛ Фарма», пишет агентство. Компания занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях, и фармацевтической продукцией.
По данным «Коммерсанта», в начале 2022 года, когда в России распространился штамм коронавируса «омикрон», в Москве, Петербурге, Ленинградской и Московской областях сформировалась «устойчивая группа» для хищения бюджетных средств. Ее участники обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны с предложением выделить деньги на закупку оборудования, в том числе ИВЛ, и медикаментов. Фигурантам дали деньги, они заключили контракты с подконтрольными и компаниями по завышенной цене. Ущерб, по данным издания, оценивался в 40 млн руб.
Сам Вешкин заявил суду, что не понимает, в каком преступлении подозревается. По версии защиты, утверждения следователя не подтверждаются доказательствами.
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