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Политика ,  
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ТАСС узнал, что замглавы Военно-медицинской академии обвинили во взятке

Год назад против Павла Вешкина завели дело о мошенничестве из-за закупки оборудования, включая аппараты ИВЛ, по завышенной цене. Теперь дело переквалифицировали на получение взятки

Заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павлу Вешкину, которого арестовали в январе 2024 года, предъявили обвинение в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства сообщил, что по делу проходят несколько военнослужащих и гражданских лиц.

В начале января прошлого года против Вешкина завели дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), передавал «Коммерсантъ». Теперь его переквалифицировали, следствие считает, что замглавы академии получал деньги от ООО «СЛ Фарма», пишет агентство. Компания занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях, и фармацевтической продукцией.

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Елена Афанасенко

По данным «Коммерсанта», в начале 2022 года, когда в России распространился штамм коронавируса «омикрон», в Москве, Петербурге, Ленинградской и Московской областях сформировалась «устойчивая группа» для хищения бюджетных средств. Ее участники обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны с предложением выделить деньги на закупку оборудования, в том числе ИВЛ, и медикаментов. Фигурантам дали деньги, они заключили контракты с подконтрольными и компаниями по завышенной цене. Ущерб, по данным издания, оценивался в 40 млн руб.

Сам Вешкин заявил суду, что не понимает, в каком преступлении подозревается. По версии защиты, утверждения следователя не подтверждаются доказательствами.

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Теги
взятка мошенничество уголовное дело
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