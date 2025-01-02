Подозреваемым в подрыве Cybertruck оказался бывший военнослужащий США

Cybertruck взорвался возле входа в отель в Лас-Вегасе накануне днем. В результате водитель погиб, семеро прохожих получили ранения. По данным местных СМИ, подозреваемый в подрыве — бывший военный Мэттью Ливельсбергер

Фото: Ronda Churchill / Reuters

Полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, им оказался бывший военнослужащий армии США 37-летний Мэттью Ливельсбергер, проживавший в Колорадо-Спрингс, сообщают KTNV-TV и Denver7 со ссылкой на источники.

Denver7 пишет, что Ливельсбергер находился в Cybertruck, когда тот взорвался. Мужчина погиб. Также, по данным источников телеканала, он служил на той же военной базе, что и Шамсуд-Дин Джаббар, подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане.

По информации KTNV-TV, следователи ФБР находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый. Также к обыскам привлечены сотрудники Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).

Электропикап Cybertruck взорвался возле входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе накануне днем. В результате водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Cybertruck производит Tesla Илона Маска. Предприниматель ранее не исключил, что взрыв электропикапа не связан с состоянием автомобиля, но, вероятно, был вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой» в кузове машины. Маск также допустил, что происшествие в Лас-Вегасе и теракт в Луизиане могут быть связаны.

Речь идет о теракте в Новом Орлеане, произошедшем 1 января: тогда неизвестный на пикапе въехал в толпу в новогоднюю ночь, в результате погибли 15 человек и пострадали около 30. По данным ФБР, за рулем Ford был 42-летний гражданин Соединенных Штатов, житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар. После наезда на толпу он вышел из машины и открыл стрельбу, полиция убила его ответным огнем.

В автомобиле нападавшего нашли самодельную взрывчатку и флаг «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), власти полагают, что у Джаббара были сообщники. За несколько часов до атаки нападавший опубликовал в социальных сетях видеоролики, где заявил, «что его вдохновило ИГИЛ, и выразил желание убивать», рассказывал президент США Джо Байден.