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Политика ,  
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Подозреваемым в подрыве Cybertruck оказался бывший военнослужащий США

Cybertruck взорвался возле входа в отель в Лас-Вегасе накануне днем. В результате водитель погиб, семеро прохожих получили ранения. По данным местных СМИ, подозреваемый в подрыве — бывший военный Мэттью Ливельсбергер
Фото: Ronda Churchill / Reuters
Фото: Ronda Churchill / Reuters

Полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, им оказался бывший военнослужащий армии США 37-летний Мэттью Ливельсбергер, проживавший в Колорадо-Спрингс, сообщают KTNV-TV и Denver7 со ссылкой на источники.

Denver7 пишет, что Ливельсбергер находился в Cybertruck, когда тот взорвался. Мужчина погиб. Также, по данным источников телеканала, он служил на той же военной базе, что и Шамсуд-Дин Джаббар, подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане.

По информации KTNV-TV, следователи ФБР находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый. Также к обыскам привлечены сотрудники Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).

США расследуют связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck
Политика
Джо Байден

Электропикап Cybertruck взорвался возле входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе накануне днем. В результате водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Cybertruck производит Tesla Илона Маска. Предприниматель ранее не исключил, что взрыв электропикапа не связан с состоянием автомобиля, но, вероятно, был вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой» в кузове машины. Маск также допустил, что происшествие в Лас-Вегасе и теракт в Луизиане могут быть связаны.

Речь идет о теракте в Новом Орлеане, произошедшем 1 января: тогда неизвестный на пикапе въехал в толпу в новогоднюю ночь, в результате погибли 15 человек и пострадали около 30. По данным ФБР, за рулем Ford был 42-летний гражданин Соединенных Штатов, житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар. После наезда на толпу он вышел из машины и открыл стрельбу, полиция убила его ответным огнем.

В автомобиле нападавшего нашли самодельную взрывчатку и флаг «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), власти полагают, что у Джаббара были сообщники. За несколько часов до атаки нападавший опубликовал в социальных сетях видеоролики, где заявил, «что его вдохновило ИГИЛ, и выразил желание убивать», рассказывал президент США Джо Байден.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Cybertruck США теракт военный Лас-Вегас
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Взрыв Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе расследуют как теракт
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