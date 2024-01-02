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В Думе увидели в поздравлении посольства США вмешательство в дела России

Пискарев назвал поздравление посольства США вмешательством в дела России

Депутат Госдумы Василий Пискарев, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, раскритиковал новогоднее поздравление для россиян, которое опубликовало посольство США в Москве.

Дипмиссия 31 декабря выложила в телеграм-канале минутный видеоролик, в котором говорится, что народы двух стран находили общий язык даже в самые сложные времена, Москва и Вашингтон могут гордиться тем, что поддерживали друг друга. «В это трудное время мы по-прежнему верим в возможность связей между нашими народами. <...> Мы по-прежнему готовы к диалогу с вами и со всеми россиянами, мечтающими о конструктивном будущем», — отмечали дипломаты.

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По словам Пискарева, часть ролика сопровождается «аудиорядом с незаконных протестных акций против СВО». Депутат назвал лживыми и циничными слова американских дипломатов о том, что россияне «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности». В заявлении думской комиссии утверждается о «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде».

Сообщение посольства о готовности к диалогу с россиянами, которые хотят конструктивного будущего, Пискарев счел «явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны».

Комиссия по расследованию фактов вмешательства других стран в дела России была создана в 2019 году. Ее задачами названы «изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства», подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию вмешательства, а также предложений по информированию парламентов иностранных государств.

Теги
Госдума Василий Пискарев Посольство США депутат поздравления вмешательство
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