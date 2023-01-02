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На Украине против Набиуллиной завели дело из-за рубля
Против главы ЦБ Набиуллиной на Украине завели дело из-за рублевой зоны в новых регионах
Эльвира Набиуллина
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Сообщение об этом опубликовано на сайте службы.
Дело возбуждено по статье 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
«Решается вопрос об объявлении фигурантки в международный розыск», — говорится в сообщении СБУ.
Главные пункты обвинения:
- организация «рублевой зоны» в новых субъектах России;
- блокирование там оборота украинской гривны;
- направление полученных там рублевых средств на финансирование военно-промышленного комплекса России.
Наказание по части 3 этой статьи, которую и вменяют Набиуллиной, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
РБК направил запрос в ЦБ.
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