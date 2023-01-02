Против главы ЦБ Набиуллиной на Украине завели дело из-за рублевой зоны в новых регионах

На Украине против Набиуллиной завели дело из-за рубля

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Сообщение об этом опубликовано на сайте службы.

Дело возбуждено по статье 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Решается вопрос об объявлении фигурантки в международный розыск», — говорится в сообщении СБУ.

Главные пункты обвинения:

организация «рублевой зоны» в новых субъектах России;

блокирование там оборота украинской гривны;

направление полученных там рублевых средств на финансирование военно-промышленного комплекса России.

Наказание по части 3 этой статьи, которую и вменяют Набиуллиной, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

РБК направил запрос в ЦБ.

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