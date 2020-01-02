Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию

Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию

Лидеры США и Турции провели телефонный разговор после того, как турецкий парламент одобрил законопроект об отправке военных в Ливию

Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране. Соответствующее заявление обнародовал Белый дом по итогам беседы лидеров двух стран, сообщает Reuters.

«Президент Трамп отметил [в ходе телефонного разговора с Эрдоганом], что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии», — говорится в заявлении официального представителя Белого дома Хогана Гидли.

Других деталей разговора между Трампом и Эрдоганом на тему ситуации в Ливии Белый дом не приводит.

Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся спустя несколько часов после того, как парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию.