ЦИК решила подать на себя в суд из-за вида на жительство кандидата

Центризбирком решил обратиться в Верховный суд с иском об отмене собственного решения от 28 декабря 2017 года. По данным МВД, у одного из кандидатов есть вид на жительство в Финляндии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На заседании 2 января 2018 Центральная избирательная комиссия решила обратиться в Верховный суд с административным иском об отмене своего собственного решения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.

«ЦИК России постановила обратиться в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым заявлением об отмене постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2017 года № 120/986-7 «О регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации Александра Юрьевича Чухлебова, и ее уполномоченных представителей», — говорится в сообщении комиссии.

Проверка установила, что у Чухлебова есть вид на жительство на территории иностранного государства.​ В сообщении не говорится, о каком государстве идет речь.

Как пишет «Фонтанка.ру», Александр Чухлебов — 39-летний предприниматель из Петербурга. Он присутствовал на заседании комиссии и заявил, что имел вид на жительство в Финляндии, однако при этом он уточнил, что финские власти уже аннулировали вид на жительство. По словам запреда ЦИК Николая Булаева данные о наличии у Чухлебова вида на жительства предоставило МВД. В сентябре 2014 года Чухлебов сам проинформировал областное управление ФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о наличии у него вида на жительство в Финляндской Республике.

Поскольку Чухлебов утверждает, что вид на жительство уже аннулирован, ЦИК решила обратиться в суд, чтобы он поставил точку в этом споре.