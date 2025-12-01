 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Секретаря Совбеза Киргизии отправили в отставку

Президент Киргизии Жапаров отправил в отставку секретаря Совбеза Бекболотова
Бактыбек Бекболотов
Бактыбек Бекболотов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Глава Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку главу Совбеза Бактыбека Бекболотова, сообщает пресс-служба президента.

На этот пост назначен Рустам Мамасадыков — ранее он занимал должность первого зампреда Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

В этот же день в Киргизии прошли другие кадровые перестановки — в частности, от ранее занимаемой должности освобожден также госсекретарь Марат Иманкулов. Он назначен советником Жапарова. Арслан Койчиев назначен госсекретарем, с конца 2022-го он занимал должность советника президента.

В Киргизии избрали новый парламент
Политика
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Также в республике завершились досрочные выборы в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент, 90 мандатов) — страна поделена на 30 округов, из каждого в парламент будут избраны по три депутата. По последним данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

