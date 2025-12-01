Нижегородских чиновников наградят за сообщения о попытке дать взятку

Если после сообщения о попытке подкупа факт коррупционного нарушения будет подтвержден, то чиновник получит 50% от своей месячной зарплаты

Фото: Олег Яковлев / РБК

Чиновники из Нижегородской области смогут получить премию в размере половины своей зарплаты, если сообщат о попытках склонения их к коррупции. Об этом говорится в указе регионального правительства.

«Гражданскому служащему производится выплата единовременного поощрения в размере 50% одного месячного денежного содержания», — говорится в указе.

Указ вступит в силу с 1 января 2026 года, выплата будет производиться по решению губернатора. К коррупционным правонарушениям, согласно УК, относятся злоупотребление полномочиями, получение взятки и коммерческий подкуп.

В конце сентября ТАСС и агентство «Нижний Новгород» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и силовых структурах сообщили о задержании в Сочи бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана.

По данным последнего, задержание связано с коррупцией. Член общественного совета при МВД Алексей Трифонов со ссылкой на источники также написал, что, предварительно, Штокмана задержали за получение взяток, обыски в администрации Нижнего Новгорода также связаны с этим делом. При этом городская администрация тогда не подтвердила информацию о проведении обысков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе мэрии.