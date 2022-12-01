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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Песков опроверг сообщения о «перестановках» в правительстве

Песков призвал с иронией относиться к сообщениям о возможных перестановках в правительстве
О «масштабных изменениях» в правительстве и руководстве госкорпораций сообщали телеграм-каналы
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Дмитрий Песков рекомендовал с иронией относиться к сообщениям о «перестановках» в правительстве и топ-менеджменте госкорпораций, передает ТАСС.

«Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии», — сказал он агентству.

1 декабря телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на собственные источники сообщил «о масштабных изменениях, которые ждут в ближайшее время ряд госкорпораций». По словам собеседника канала, не исключены и перестановки в правительстве.

Ранее РБК стало известно, что вице-премьер Дмитрий Григоренко подписал директиву о назначении нового главы «Почты России». Вместо Максима Акимова им станет Михаил Волков, сейчас занимающий пост главы «Национальной лотереи». По словам источника, близкого к «Почте России», Акимов самостоятельно принял решение уйти из компании «по личным мотивам» из-за «желания иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний».

Теги
Дмитрий Песков правительство госкорпорации
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Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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