Джонсон поручил обновить стратегию обороны и безопасности Великобритании

По словам премьер-министра, новые отношения в сфере безопасности с Евросоюзом должны идти рука об руку с поддержкой со стороны НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / TASS)

Британский премьер Борис Джонсон пообещал в следующем году провести самый масштабный пересмотр стратегии безопасности, обороны и внешней политики страны со времен холодной войны, пишет The Times.

Обновление системы обороны предполагает выход ВВС Великобритании на передовые позиции в области военно-космических технологий. «Мы должны провести огромную технологическую модернизацию всех наших сил безопасности, чтобы они смогли противостоять враждебным силам террористов и организованной преступности», — заявил Джонсон, объявляя о планах.

Премьер подчеркнул, что новые отношения в сфере безопасности с Евросоюзом должны идти рука об руку с поддержкой со стороны НАТО. «Несмотря на то, что мы планируем покинуть ЕС, мы обязаны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Но основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и в 70-летие альянса мы должны модернизировать, а не отказываться от него», — заявил он.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб связал необходимость поддержки НАТО с последствиями недавней стрельбы на Лондонском мосту. «В конечном счете, предотвращение террора на наших улицах и углубление сотрудничества в сфере безопасности с нашими партнерами по НАТО — это две стороны одной медали», — написал глава МИДа в материале для The Telegraph. По его словам, финансирование борьбы с терроризмом в следующем году будет увеличено на £70 млн, а к 2021 году этот объем составит £900 млн.

В соответствии с планами, предложенными старшим помощником Джонсона Домиником Каммингсом, будет рассматриваться вопрос об усилении вложений инвестиций в космос и передовые квантовые технологии. По данным The Times, на саммите лидеров стран НАТО в Лондоне 3 и 4 декабря стороны, скорее всего, обсудят «план усиления Балтики», который позволит нарастить военное присутствие в Восточной Европе на случай кризиса с Россией. В следующем году армия США проведет учения в Восточной Европе, отправка британских войск для участия в них могла бы стать одним из способов, с помощью которого премьер Джонсон мог бы продемонстрировать солидарность с Соединенными Штатами, пишет The Times.