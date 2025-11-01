 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Маск заявил, что Байден запретил возвращать астронавтов с МКС до выборов

Маск: администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС в 2024 году
Маск заявил, что Байден не разрешил до президентских выборов возвращать с МКС застрявших там летом 2024-го астронавтов. Они вместо двух недель провели на станции семь месяцев. Сами астронавты заявили, что не нуждались в спасении
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Администрация экс-президента США Джо Байдена запретила возвращать с Международной космической станции (МКС) «застрявших» астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года. Об этом основатель SpaceX Илон Маск заявил на подкасте комика Джо Рогана.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — заявил Маск.

Ведущий предположил, что администрация Байдена могла опасаться, что это будет расценено как «проявление нежелательного политического поведения». В ответ Маск подчеркнул, что напрямую ему не поступало никаких инструкций, однако «они просто дали понять, что не заинтересованы ни в каких спасательных операциях до выборов».

Маск отметил, что это решение его не удивило, поскольку у него были плохие отношения с администрацией Байдена из-за его помощи Дональду Трампу с предвыборной кампанией.

Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» вернулся на Землю
Общество

Сами астронавты в мае на пресс-конференции в Хьюстоне заявляли, что они никогда не чувствовали себя брошенными или нуждающимися в спасении, пишет Guardian. «План прошел совсем не так, как мы планировали. Но поскольку мы находимся в пилотируемом полете, мы готовы к любым непредвиденным обстоятельствам», — подчеркнул астнонавт Барри Уилмор.

19 марта космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю вместе с экипажем миссии Crew-9. В его состав входили космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты НАСА Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг.

Уилмор и Уильямс отправились на МКС 5 июня 2024 года, первоначально планировалось, что они вернутся обратно 14 июня, но на корабле Starliner, разработанном компанией Boeing, возникли неисправности — утечки гелия и отказ четырех двигателей, необходимые для перемещения аппарата в космосе. Сроки возвращения астронавтов несколько раз сдвигались, после чего их перенесли на неопределенный период. В конечном итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю весной 2025-го.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Илон Маск МКС астронавты Джо Байден
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск запустил альтернативу «Википедии»
Политика
Один из крупнейших инвесторов Европы предупредил о рисках из-за SpaceX
Технологии и медиа
SpaceX раскрыла дату нового полета Starship
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 12:13
Российская туристка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле Общество, 12:10
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Демобилизованных военных поддержат деньгами на открытие бизнеса Общество, 12:03
Хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали на месяц за кокаин Спорт, 12:02
Маск заявил, что Байден запретил возвращать астронавтов с МКС до выборов Политика, 12:01
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга Образование, 11:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бывшая подруга потребовала с экс-министра торговли Подмосковья алименты Общество, 11:56
Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме Общество, 11:56
В Москве началось прощание с актером Романом Поповым Общество, 11:49
Друг актера Романа Попова рассказал, что тот просил кремировать его Общество, 11:48
Клуб КХЛ «Амур» лишился главного тренера из-за вирусной инфекции Спорт, 11:47
Ирада Зейналова стала чрезвычайным и полномочным послом России Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42