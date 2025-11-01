Маск заявил, что Байден запретил возвращать астронавтов с МКС до выборов

Маск заявил, что Байден не разрешил до президентских выборов возвращать с МКС застрявших там летом 2024-го астронавтов. Они вместо двух недель провели на станции семь месяцев. Сами астронавты заявили, что не нуждались в спасении

Администрация экс-президента США Джо Байдена запретила возвращать с Международной космической станции (МКС) «застрявших» астронавтов до проведения президентских выборов 2024 года. Об этом основатель SpaceX Илон Маск заявил на подкасте комика Джо Рогана.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — заявил Маск.

Ведущий предположил, что администрация Байдена могла опасаться, что это будет расценено как «проявление нежелательного политического поведения». В ответ Маск подчеркнул, что напрямую ему не поступало никаких инструкций, однако «они просто дали понять, что не заинтересованы ни в каких спасательных операциях до выборов».

Маск отметил, что это решение его не удивило, поскольку у него были плохие отношения с администрацией Байдена из-за его помощи Дональду Трампу с предвыборной кампанией.

Сами астронавты в мае на пресс-конференции в Хьюстоне заявляли, что они никогда не чувствовали себя брошенными или нуждающимися в спасении, пишет Guardian. «План прошел совсем не так, как мы планировали. Но поскольку мы находимся в пилотируемом полете, мы готовы к любым непредвиденным обстоятельствам», — подчеркнул астнонавт Барри Уилмор.

19 марта космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю вместе с экипажем миссии Crew-9. В его состав входили космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты НАСА Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг.

Уилмор и Уильямс отправились на МКС 5 июня 2024 года, первоначально планировалось, что они вернутся обратно 14 июня, но на корабле Starliner, разработанном компанией Boeing, возникли неисправности — утечки гелия и отказ четырех двигателей, необходимые для перемещения аппарата в космосе. Сроки возвращения астронавтов несколько раз сдвигались, после чего их перенесли на неопределенный период. В конечном итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю весной 2025-го.