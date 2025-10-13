Сбежавший с места службы в ДНР военный получил 7,5 лет строгого режима

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по фамилии К. Его признали виновным в самовольном оставлении части в период ведения боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что 6 февраля 2024 года К. самовольно ушел из своей воинской части, находившейся в ДНР. Как следует из материалов дела, он сделал это, «желая отдохнуть и уклониться от участия в боевых действиях». Военнослужащий вернулся в Сахалинскую область, где жил более полутора лет. Его задержали сотрудники военной комендатуры только 25 июля 2025 года в селе Троицкое Анивского района.

Суд назначил К. наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Учитывая, что у военнослужащего уже была судимость и суд признал его опасным рецидивистом, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. После оглашения приговора К. был взят под стражу в зале суда.

Этот приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, отмечается в сообщении.

В июле 2024 года в Петербурге задержали двух дезертиров, которые находились в розыске. Мужчины жили на Биржевой улице, их местоположение раскрыл сосед. Полиция задержала военных, когда те выходили из дома, будучи пьяными.

Дезертиры сбежали из зоны военной операции, куда отправились служить по контракту. Оба были ранее судимы: один отбывал наказание за кражу, вымогательство и убийство, а второй — за хулиганство.