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Глава ФБР обвинил Иран в подготовке покушения на американских чиновников

Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушение на американских чиновников
Глава ФБР Кристофер Рэй считает, что в связи с обострением на Ближнем Востоке угроза терактов в Соединенных Штатах поднялась «на совершенно другой уровень»
Кристофер Рэй
Кристофер Рэй (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Глава ФБР Кристофер Рэй, выступая на слушаниях в конгрессе, посвященных обострению на Ближнем Востоке, заявил, что Тегеран готовил покушения на американских чиновников.

По словам Рэя, представители Ирана действовали «напрямую или через найм преступников», покушения на бывших и действующих членов американского правительства готовились на территории Соединенных Штатов. Еще одной целью Тегерана он назвал иранских диссидентов.

Рэй напомнил о нападениях на американские базы на Ближнем Востоке, которые участились после начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября. Эти атаки совершают группировки, которых поддерживает Иран, подчеркнул он. В иранском МИДе ранее заявили, что они действуют самостоятельно и не получают приказов от Тегерана.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», которую также поддерживает Иран, «много лет внедряет боевиков, получает деньги и оружия, а также занимается шпионажем» в США, заявил глава ФБР. Он считает, что в связи с обострением на Ближнем Востоке угроза терактов в Соединенных Штатах поднялась «на совершенно другой уровень». «Мы полагаем, что действия ХАМАС и их союзников могут вдохновить кого-то на действия, сходные с теми, с которыми мы не сталкивались со времен «Исламского государства» [террористическая организация, запрещенная в России]», — предупредил он.

Иран поддержал действия ХАМАС. Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян предупредил, что если США продолжат свои действия в рамках поддержки Израиля, своего ключевого союзника в регионе, против них могут открыться «новые фронты». Эти слова прозвучали после ударов США по объектам в Сирии, которые, по данным Вашингтона, использовали проиранские группировки. Пентагон говорил, что удары были нанесены в целях самообороны. Белый дом назвал их предупреждением для Ирана.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФБР США Кристофер Рэй Иран Ближний Восток
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