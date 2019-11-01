Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 31 окт, 12:34
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 71,19 (+0,18) Quote, 31 окт, 12:34
Полицейские задержали похищавших деньги лжесотрудников банка в Иванове Общество, 08:09 «Зарубежнефть» попросила льготы для разработки месторождения на Кубе Бизнес, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:59 Как инвестбанки отказываются от стереотипов в процессе найма — Bloomberg Pro, 07:42 Промоутер назвал «бизнесовой историей» бой Поветкина в Саудовской Аравии Спорт, 07:40 Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке Политика, 07:22 Осознанный бизнес на фудтраке: кейсы и советы реальных владельцев РБК и ГАЗ, 07:06 В Кузбассе возбудили дело после убийства бывшего мэра Киселевска Общество, 07:01 Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России Финансы, 07:00 Жители Крыма оказались самыми позитивными пользователями соцсетей Общество, 07:00 СК показал видео с места убийства экс-мэра в Кузбассе Общество, 06:54 В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска Общество, 06:19 На Филиппинах 19 человек погибли в результате падения грузовика в овраг Общество, 06:00 ЦБ отозвал лицензию у банка из третьей сотни Финансы, 05:50
Политика ,  
0 
Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
Президент США объявил, что перестает быть резидентом Нью-Йорка и регистрируется во Флориде. По данным The New York Times, это может быть связано с налоговыми вопросами
Дональд Трамп (Фото: Minh Hoang / Reuters)

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков. Об этом он написал в Twittter.

«Я полюбил Белый дом и, надеюсь, проведу в нем еще пять лет, <...> несмотря на это, постоянным местом жительства для меня и моей семьи станет Палм-Бич, Флорида. <...> Несмотря на то, что я плачу миллионы долларов в виде местных, городских налогов, а также налогов штата, ко мне очень плохо относятся политические лидеры как города, так и штата», — написал Трамп. Президент отметил, что ему тяжело далось это решение.

Ранее The New York Times со ссылкой на документы сообщила, что Трамп и его семья сменили постоянное место жительства. До этого официальным местом жительства значилась башня Трампа на Манхэттэне, куда он переехал в 1983 году.

В документах также были указаны и другие места проживания, а именно адрес Белого дома (1600 Пенсильвания-авеню) и гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он, по информации издания, проводит несколько недель каждое лето.

В Белом доме NYT отказались прокомментировать юридический переезд Трампа, но источник, близкий к президенту, сообщил, что это связано с налогами. При этом, по данным NYT, переехав во Флориду, Трамп мог избежать максимального налогообложения, которое в штате Нью-Йорк составляет почти 9%, а в городе Нью-Йорке — почти 4%. Также газета пишет о высоком налоге на наследство в Нью-Йорке (ставка 16% для недвижимости дороже $10,1 млн).

Автор: Маргарита Грошева
Теги: Дональд Трамп, переезд
Материалы по теме
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Политика
Трамп отреагировал на голосование по импичменту в конгрессе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter