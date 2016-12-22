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Глава британского МИДа пригрозил России «очень высокой ценой»
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Глава британского МИДа пригрозил России «очень высокой ценой»
Политика, 03:56
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Глава британского МИДа пригрозил России «очень высокой ценой»
Цена, которую России придется заплатить, если она продолжит действовать так, как делала это в последнее время, будет очерь высока, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант
Джереми Хант (Фото: Toby Melville / Reuters)

Россия заплатит очень высокую цену за свои действия, если будет продолжать вести себя так же, как она это делала в последнее время, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая в исследовательском институте Policy Exchange с речью о роли его страны в мировой политике после выхода из Евросоюза. Видеозапись выступления опубликована на канале Policy Exchange на сервисе Youtube.

«Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах систему международных отношений, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, Россия заплатит очень высокую цену», — заявил Хант. При этом Хант оговорился и назвал вместо России Китай, однако сразу же исправил ошибку и под смех зала извинился перед присутствовавшими там «китайскими коллегами».

«До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совершенно других отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР. Но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году вторжение в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери и это нас чрезвычайно обеспокоило», — сказал Хант.

Тезисы Ханта прозвучали в ответ на вопрос корреспондента ТАСС. Фактически глава МИД повторил для него часть своей речи, которую в сентябре произнес на съезде Консервативной партии в Бирмингеме. Тогда Хант заявил, что у нынешнего правительства Великобритании есть послание Москве. «Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой», — подчеркнул тогда политик.

Глава МИД Великобритании пообещал покончить с сетью агентов ГРУ
Политика

При этом он пообещал, что Великобритания в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на своей территории, сообщает агентство Reuters.

Именно Главное управление Генерального штаба (старое название — Главное разведывательное управление (ГРУ) ) в Лондоне подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве категорически отвергают все подозрения, требуя от британских властей предоставить доказательства.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Великобритания , МИД Великобритании , внешняя политика
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