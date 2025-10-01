 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп назвал главу Орегона живущим «в мире грез» на фоне отправки войск

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
По словам Трампа, войска в Портленд направили для восстановления закона и порядка. С июня там проходят протесты у здания Таможенно-пограничной службы США
Демонстранты держат плакаты перед сотрудниками Федеральной службы охраны в Южном Портленде, штат Орегон, США, 28 сентября 2025 года
Демонстранты держат плакаты перед сотрудниками Федеральной службы охраны в Южном Портленде, штат Орегон, США, 28 сентября 2025 года (Фото: John Rudoff / Reuters)

Американские войска были отправлены в Портленд (штат Орегон), чтобы восстановить закон и порядок, написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Губернатор Орегона [Тина Котек], должно быть, живет в «мире грез», — считает Трамп.

Президент назвал город «бесконечной катастрофой» и добавил, что многие люди там серьезно пострадали, а «некоторые даже погибли».

«Мы вмешиваемся только потому, что, как у американских патриотов, у нас нет выбора. Закон и порядок должны восстановиться в наших городах и везде!» — резюмировал Трамп.

Трамп поручил отправить войска в Портленд для борьбы с протестами
Политика

Американский лидер приказал направить войска в Портленд для подавления протестов против иммиграционной политики 27 сентября. Он также добавил, что разрешает применять «полную силу» в случае необходимости.

Позднее, 29 сентября, Орегон подал иск против администрации Трампа, оспаривая его решение ввести войска в Портленд, сообщал Bloomberg. Иск поступил после того, как министр обороны Пит Хегсет направил в воскресенье Котек меморандум с приказом о направлении 200 членов Национальной гвардии Орегона для «выполнения федеральных функций» на 60 дней. Генеральный прокурор Орегона Дэна Рейфилд, комментируя подачу иска, назвал развертывание войск в штате «незаконным».

Bloomberg писал, что протесты у здания Таможенно-пограничной службы США (ICE) в Портленде продолжаются с июня. Орегон является «штатом-убежищем», что означает, что ни штатным, ни местным правоохранительным органам не разрешается сотрудничать с федеральными иммиграционными органами, уточнял Bloomberg.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп штат Орегон войска Портленд
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп поручил отправить войска в Портленд для борьбы с протестами
Политика
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Политика
Трамп назвал Балтимор «адской дырой» и заявил об отправке туда Нацгвардии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 21:59
Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином Политика, 21:56
СКА в третий раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 21:54
В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026 Спорт, 21:51
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла Национальные проекты, 21:48
Небензя заявил, что поставка Украине Tomahawk не изменит ситуацию Политика, 21:46
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Новак проведет совещание штаба по рынку нефтепродуктов Экономика, 21:44
Как список Минпромторга изменит рынок таксиПодписка на РБК, 21:41
Bloomberg узнал о решении суда, способном нарушить планы США по ресурсам Политика, 21:31
Киев заявил о блэкауте на разрушенном блоке Чернобыльской АЭС Политика, 21:27
Bloomberg узнал об ответном плане России на изъятие активов Политика, 21:25
Умерла первая удостоенная «Оскара» женщина-гример Мишель Берк Общество, 21:17
Страны ОПЕК+ обновили графики компенсаций сверхдобычи нефти Бизнес, 21:15