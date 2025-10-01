Трамп назвал главу Орегона живущим «в мире грез» на фоне отправки войск

По словам Трампа, войска в Портленд направили для восстановления закона и порядка. С июня там проходят протесты у здания Таможенно-пограничной службы США

Демонстранты держат плакаты перед сотрудниками Федеральной службы охраны в Южном Портленде, штат Орегон, США, 28 сентября 2025 года (Фото: John Rudoff / Reuters)

Американские войска были отправлены в Портленд (штат Орегон), чтобы восстановить закон и порядок, написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Губернатор Орегона [Тина Котек], должно быть, живет в «мире грез», — считает Трамп.

Президент назвал город «бесконечной катастрофой» и добавил, что многие люди там серьезно пострадали, а «некоторые даже погибли».

«Мы вмешиваемся только потому, что, как у американских патриотов, у нас нет выбора. Закон и порядок должны восстановиться в наших городах и везде!» — резюмировал Трамп.

Американский лидер приказал направить войска в Портленд для подавления протестов против иммиграционной политики 27 сентября. Он также добавил, что разрешает применять «полную силу» в случае необходимости.

Позднее, 29 сентября, Орегон подал иск против администрации Трампа, оспаривая его решение ввести войска в Портленд, сообщал Bloomberg. Иск поступил после того, как министр обороны Пит Хегсет направил в воскресенье Котек меморандум с приказом о направлении 200 членов Национальной гвардии Орегона для «выполнения федеральных функций» на 60 дней. Генеральный прокурор Орегона Дэна Рейфилд, комментируя подачу иска, назвал развертывание войск в штате «незаконным».

Bloomberg писал, что протесты у здания Таможенно-пограничной службы США (ICE) в Портленде продолжаются с июня. Орегон является «штатом-убежищем», что означает, что ни штатным, ни местным правоохранительным органам не разрешается сотрудничать с федеральными иммиграционными органами, уточнял Bloomberg.