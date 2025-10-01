Министр предложил ввести отработку для студентов строительных вузов

Файзуллин заявил, что стоит ввести обязательную отработку для молодых специалистов после окончания строительных вузов. При этом, по его словам, в ЖКХ может быть недостаточно мест для таких сотрудников

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил ввести обязательную отработку для студентов строительных вузов, обучающихся на бюджетной основе. Об этом он заявил на пленарном заседании ХII Международной строительной выставки 100+ TechnoBuild.

«Как человек, в свое время получивший распределение после окончания строительного института, я искренне считаю, что бюджетное обучение молодой специалист должен какое-то время отработать. Сегодня аналогичные решения в нашей стране уже приняты по ряду медицинских специальностей», — заявил Файзуллин (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, в российской строительной отрасли почти не осталось государственных структур, а в ЖКХ может быть недостаточно имеющегося резерва для того, чтобы обеспечить рабочими местами молодых специалистов. Он также отметил, что министерство обсуждает вопрос сокращения продолжительности обучения в высших учебных заведениях и строительных колледжах.



В конце августа Минздрав заявил, что комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила проект ведомства, который предполагает, что все бюджетные места по программам высшего медицинского образования будут целевыми.

Также ведомство предложило обязать обучающихся по целевому направлению медиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки. В компенсацию входит сама сумма, затраченная на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в двукратном размере

Выпускники обязаны будут в течение трех лет работать врачом под руководством наставника. Работа должна выполняться в медицинской организации, указанной в договоре, либо в учреждении, участвующем в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. При этом выпускник самостоятельно сможет выбирать как регион, так и конкретное медицинское учреждение для прохождения отработки.

В мае замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что Минобрнауки в целом поддерживает идею обязательной отработки по распределению после окончания вуза в некоторых отраслях, но эту систему нужно детально проработать. По его словам, ответственность по отработке лежит не только на выпускниках, но и на работодателях.

Афанасьев привел в пример опыт Белоруссии, где действует данная система. «Коллеги из Белоруссии, у которых механизм отработки работает, — они в течение семи лет его совершенствовали, пока он не приобрел сегодняшнее состояние. Вопрос требует очень детальной проработки», — сказал замминистра.