Выпускникам-медикам предложили обязательные отработки после учебы
Минздрав рассматривает возможность ввести для студентов-бюджетников медицинских вузов по окончании учебы обязательные отработки в медучреждениях, работающих по программе госгарантий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа с поправками к закону «Об образовании». Разработку распоряжения подтвердил и источник газеты.
Выпускникам нужно будет отработать минимум три года в таких больницах или поликлиниках, при этом учреждение может быть и частным. Окончивших колледжи могут обязать отработать два года. Мониторинг, по словам источника газеты, могут вести с помощью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — например, федерального реестра медорганизаций и федерального регистра медработников.
Устроиться на работу нужно будет в течение года после выпуска. В противном случае бывшим студентам придется компенсировать в двойном размере сумму, затраченную из бюджета на их обучение. «Коммерсантъ» пишет, что при средней стоимости учебы 203 тыс. руб. в год общая сумма штрафа составит почти 2,5 млн руб. (если речь об учившихся по программам специалитета шесть лет).
Минздрав намерен вдвое увеличить штраф и для тех, кто поступает на бюджет по целевым направлениям (с будущим студентом заключают договор об отработке по окончании учебы определенного срока в конкретном медучреждении, которое и оплачивает его обучение). Сейчас «целевики» оплачивают полную стоимость образования, если после выпуска не трудоустраиваются согласно договору. Может быть введено и новое условие для их поступления в ординатуру: соответствующий целевой договор можно будет заключить только с тем же заказчиком.
Коснутся ли новые правила уже обучающихся студентов, не ясно.
С 1 мая прошлого года действует новый порядок работы по целевому обучению. Будущие студенты ищут заказчиков, которые согласятся спонсировать их обучение, через портал «Работа в России». На платформе публикуются предложения о целевом обучении по квотам, заключаются договоры о целевом обучении и дополнительные соглашения к ним.
При поступлении в ординатуру наличие трудового стажа уже учитывается в качестве индивидуального достижения в баллах, что значительно повышает шансы абитуриента поступить на бюджет, так как отбор осуществляется по рейтинговой системе (другой вариант — получение «целевого»). Например, за работу в течение двух или более лет на полной ставке можно получить максимальное количество дополнительных баллов — 150.
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