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Выпускникам-медикам предложили обязательные отработки после учебы

«Ъ»: Минздрав может обязать выпускников-медиков отработать три года после учебы
Правило может коснуться студентов-бюджетников: им нужно будет либо отработать три года (два — для учащихся колледжей) в медучреждениях, работающих в рамках госгарантий, либо возместить в двойном размере траты на свое обучение
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минздрав рассматривает возможность ввести для студентов-бюджетников медицинских вузов по окончании учебы обязательные отработки в медучреждениях, работающих по программе госгарантий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа с поправками к закону «Об образовании». Разработку распоряжения подтвердил и источник газеты.

Выпускникам нужно будет отработать минимум три года в таких больницах или поликлиниках, при этом учреждение может быть и частным. Окончивших колледжи могут обязать отработать два года. Мониторинг, по словам источника газеты, могут вести с помощью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — например, федерального реестра медорганизаций и федерального регистра медработников.

Устроиться на работу нужно будет в течение года после выпуска. В противном случае бывшим студентам придется компенсировать в двойном размере сумму, затраченную из бюджета на их обучение. «Коммерсантъ» пишет, что при средней стоимости учебы 203 тыс. руб. в год общая сумма штрафа составит почти 2,5 млн руб. (если речь об учившихся по программам специалитета шесть лет).

Минздрав намерен вдвое увеличить штраф и для тех, кто поступает на бюджет по целевым направлениям (с будущим студентом заключают договор об отработке по окончании учебы определенного срока в конкретном медучреждении, которое и оплачивает его обучение). Сейчас «целевики» оплачивают полную стоимость образования, если после выпуска не трудоустраиваются согласно договору. Может быть введено и новое условие для их поступления в ординатуру: соответствующий целевой договор можно будет заключить только с тем же заказчиком.

Коснутся ли новые правила уже обучающихся студентов, не ясно.

С 1 мая прошлого года действует новый порядок работы по целевому обучению. Будущие студенты ищут заказчиков, которые согласятся спонсировать их обучение, через портал «Работа в России». На платформе публикуются предложения о целевом обучении по квотам, заключаются договоры о целевом обучении и дополнительные соглашения к ним.

При поступлении в ординатуру наличие трудового стажа уже учитывается в качестве индивидуального достижения в баллах, что значительно повышает шансы абитуриента поступить на бюджет, так как отбор осуществляется по рейтинговой системе (другой вариант — получение «целевого»). Например, за работу в течение двух или более лет на полной ставке можно получить максимальное количество дополнительных баллов — 150.

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