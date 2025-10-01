 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о решении суда, способном нарушить планы США по ресурсам

Bloomberg: решение суда может нарушить планы США по ресурсам в ДР Конго
Решение суда в ДР Конго насчет рудника может нарушить планы США получить возможность добывать тантал на востоке страны — в зоне, которую сейчас контролируют поддерживаемые Руандой силы. США пытаются помирить Руанду и ДРК
Фото: Moses Sawasawa / AP / ТАСС
Фото: Moses Sawasawa / AP / ТАСС

Суд в Демократической Республике Конго (ДРК) вынес решение, которое потенциально может повлиять на планы США по доступу к местным критически важным полезным ископаемым, в частности танталу, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Этот металл добывают из колтановой руды на месторождении близ города Рубая. За права на его разработку борются две компании: государственная SAKIMA и частная CDMC. Последняя считает, что права на месторождения принадлежат компании CFM, в которой у CDMC доля 70% (еще 30% у SAKIMA — сначала они вместе создали компанию, но потом рассорились).

Сейчас правами на концессию владеет SAKIMA, но CDMC оспорила это в суде, и суд встал на ее сторону, признав единственным владельцем концессии CFM. Однако пока по документам право на месторождение остается за SAKIMA. Правительство ДРК также утверждает, что концессия принадлежит этой компании.

Разработка в районе Рубаи входит в планы США в рамках соглашения о сотрудничестве с ДР Конго, которое является частью мирного соглашения между республикой и Руандой — Вашингтон содействует в разрешении их приграничного конфликта. Рубая как раз относится к конфликтной зоне на востоке ДРК. Против CDMC США ввели санкции.

В ситуации вокруг Рубаи есть еще одна сторона — это боевики группировки М23, поддерживаемые Руандой, которые контролируют Рубаю и, соответственно, месторождения возле нее с апреля прошлого года. Bloomberg заключает, что вне зависимости от решения суда «на земле» ни одна из компаний пока не имеет доступа к месторождению.

Экс-президента Конго заочно приговорили к смертной казни за госизмену
Политика
Жозеф&nbsp;Кабила

Associated Press сообщало, что под контролем М23 добыча на руднике ведется, а полученные минералы, по данным ООН, идут в Руанду. При этом тантал используется западными странами при производстве электроники.

Агентство в мае описало, как трудятся работающие на месторождении люди — они добывают руду вручную, применяя лопаты. Один из горняков Жан Батист Бигиримана рассказал, что получает $40 в месяц (около 3,3 тыс. руб. по курсу на момент публикации). Еще один работник Алексис Твагира сказал, что при М23 условия работы стали лучше, чем были при конголезских силах.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ДР Конго США полезные ископаемые
Материалы по теме
Более 30 человек погибли при нападении на церковь в ДР Конго
Общество
ДР Конго отозвала дипломатов из Руанды и закрыла ее посольство
Политика
Повстанцы в ДР Конго заявили о контроле над городом Гома
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 21:59
Трамп назвал главную тему переговоров с Си Цзиньпином Политика, 21:56
СКА в третий раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 21:54
В ФИФА ответили Трампу на угрозу лишить «опасные» города матчей ЧМ-2026 Спорт, 21:51
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла Национальные проекты, 21:48
Небензя заявил, что поставка Украине Tomahawk не изменит ситуацию Политика, 21:46
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Новак проведет совещание штаба по рынку нефтепродуктов Экономика, 21:44
Как список Минпромторга изменит рынок таксиПодписка на РБК, 21:41
Bloomberg узнал о решении суда, способном нарушить планы США по ресурсам Политика, 21:31
Киев заявил о блэкауте на разрушенном блоке Чернобыльской АЭС Политика, 21:27
Bloomberg узнал об ответном плане России на изъятие активов Политика, 21:25
Умерла первая удостоенная «Оскара» женщина-гример Мишель Берк Общество, 21:17
Страны ОПЕК+ обновили графики компенсаций сверхдобычи нефти Бизнес, 21:15