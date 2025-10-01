Bloomberg узнал о решении суда, способном нарушить планы США по ресурсам

Решение суда в ДР Конго насчет рудника может нарушить планы США получить возможность добывать тантал на востоке страны — в зоне, которую сейчас контролируют поддерживаемые Руандой силы. США пытаются помирить Руанду и ДРК

Фото: Moses Sawasawa / AP / ТАСС

Суд в Демократической Республике Конго (ДРК) вынес решение, которое потенциально может повлиять на планы США по доступу к местным критически важным полезным ископаемым, в частности танталу, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Этот металл добывают из колтановой руды на месторождении близ города Рубая. За права на его разработку борются две компании: государственная SAKIMA и частная CDMC. Последняя считает, что права на месторождения принадлежат компании CFM, в которой у CDMC доля 70% (еще 30% у SAKIMA — сначала они вместе создали компанию, но потом рассорились).

Сейчас правами на концессию владеет SAKIMA, но CDMC оспорила это в суде, и суд встал на ее сторону, признав единственным владельцем концессии CFM. Однако пока по документам право на месторождение остается за SAKIMA. Правительство ДРК также утверждает, что концессия принадлежит этой компании.

Разработка в районе Рубаи входит в планы США в рамках соглашения о сотрудничестве с ДР Конго, которое является частью мирного соглашения между республикой и Руандой — Вашингтон содействует в разрешении их приграничного конфликта. Рубая как раз относится к конфликтной зоне на востоке ДРК. Против CDMC США ввели санкции.

В ситуации вокруг Рубаи есть еще одна сторона — это боевики группировки М23, поддерживаемые Руандой, которые контролируют Рубаю и, соответственно, месторождения возле нее с апреля прошлого года. Bloomberg заключает, что вне зависимости от решения суда «на земле» ни одна из компаний пока не имеет доступа к месторождению.

Associated Press сообщало, что под контролем М23 добыча на руднике ведется, а полученные минералы, по данным ООН, идут в Руанду. При этом тантал используется западными странами при производстве электроники.

Агентство в мае описало, как трудятся работающие на месторождении люди — они добывают руду вручную, применяя лопаты. Один из горняков Жан Батист Бигиримана рассказал, что получает $40 в месяц (около 3,3 тыс. руб. по курсу на момент публикации). Еще один работник Алексис Твагира сказал, что при М23 условия работы стали лучше, чем были при конголезских силах.