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Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

Фото: ivanovo.aero
Фото: ivanovo.aero

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского, указ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А.М. Василевского», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Порядок присвоения имен выдающихся соотечественников географическим объектам установлен указом президента России. В соответствии с ним предложения вносятся в правительство Общественной палатой по итогам общественных обсуждений в регионе.

За присвоение ивановскому аэропорту имени Василевского проголосовали более 72% жителей Ивановской области, участвовавших в опросе. Региональная общественная палата отправила запрос о присвоении имени маршала Василевского аэропорту города Иваново в федеральную в конце марта.

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Александр Василевский — уроженец села Новая Гольчиха Костромской губернии (сейчас — город Вичуга Ивановской области), советский полководец, маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба, член ставки Верховного главнокомандования.

В годы Великой Отечественной войны в должности начальника Генерального штаба Василевский принимал деятельное участие в разработке и осуществлении крупных операций на советско-германском фронте. Также он командовал 3-м Белорусским фронтом и советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией.

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