Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского
Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского, указ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А.М. Василевского», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Порядок присвоения имен выдающихся соотечественников географическим объектам установлен указом президента России. В соответствии с ним предложения вносятся в правительство Общественной палатой по итогам общественных обсуждений в регионе.
За присвоение ивановскому аэропорту имени Василевского проголосовали более 72% жителей Ивановской области, участвовавших в опросе. Региональная общественная палата отправила запрос о присвоении имени маршала Василевского аэропорту города Иваново в федеральную в конце марта.
Александр Василевский — уроженец села Новая Гольчиха Костромской губернии (сейчас — город Вичуга Ивановской области), советский полководец, маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба, член ставки Верховного главнокомандования.
В годы Великой Отечественной войны в должности начальника Генерального штаба Василевский принимал деятельное участие в разработке и осуществлении крупных операций на советско-германском фронте. Также он командовал 3-м Белорусским фронтом и советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией.
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