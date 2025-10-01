Победивший в Каннах фильм «Простая случайность» не выйдет в России
В России не разрешили прокат фильма иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность», получившего «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского кинофестиваля. Об отказе в телеграм-канале сообщил прокатчик «Русский Репортаж».
Фильм должен был выйти 30 октября, но он не получил прокатное удостоверение.
В реестре Минкультуры информации о картине нет.
РБК направил запрос в пресс-службу Минкультуры.
«Простая случайность» — 11-й по счету фильм Панахи. Он снимал ленту без разрешения иранских властей. В Каннах режиссер лично представил картину. В 2023 году он вышел из иранской тюрьмы. Панахи приехал на фестиваль впервые после 22-летнего отсутствия из-за запрета на выезд из Ирана. Картина — официальный претендент на «Оскар» от Франции.
Сюжет «Простой случайности» основан на личном тюремном опыте Панахи. Герой — освобожденный диссидент — узнает в незнакомце одного из своих тюремных мучителей и решает отомстить, но потом задается вопросом, действительно ли новое насилие — путь к справедливости, писал The Hollywood Reporter.
В описании к фильму на сайте фестиваля в Каннах говорилось, что в нем режиссер «показывает иранский народ, борющийся за свою свободу, и открыто демонстрирует силу бунта мужчин и женщин в ограниченном обществе».
