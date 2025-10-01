Глава Совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-яга»
Получивший ранения в результате атаки дрона председатель Совета депутатов Новой Каховки Херсонской области 61-летний Владимир Леонтьев скончался в больнице. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«От имени всей Херсонской области выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Павловича», — написал губернатор в телеграм-канале.
Утром 1 октября Леонтьев пострадал при атаке тяжелого украинского беспилотника «Баба-яга». Чиновник был госпитализирован, его состояние оценивалось как тяжелое.
Как ранее отметил Сальдо, Леонтьев длительное время возглавлял администрацию Новой Каховки. Губернатор охарактеризовал Леонтьева как человека, хорошо известного каждому жителю не только Новой Каховки, но и всей области.
Леонтьев в прошлом был мэром Новой Каховки — он покинул должность осенью 2023 года, когда его избрали в совет депутатов Новокаховского городского округа.
