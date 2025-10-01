Сенат США не смог принять ни один закон о финансировании правительства

Сенат США не смог принять ни один из законопроектов о финансировании правительства, что повысило риск шатдауна с 1 октября. Документы не набрали необходимых 60 голосов из-за разногласий по статьям расходов

Джон Тьюн (Фото: Alex Brandon / AP / ТАСС)

Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании работы правительства. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. Отсутствие решения увеличило риск приостановки деятельности правительства с полуночи 1 октября по местному времени (07:00 мск среды).

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн в ходе дебатов подчеркнул, что у демократов осталось всего три часа, чтобы принять решение: «Они могут выбрать — поддержать краткосрочную, беспартийную и прозрачную резолюцию или допустить остановку работы правительства», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания.

Оба законопроекта, предложенные республиканцами и демократами, не набрали необходимых 60 голосов в Сенате, несмотря на одобрение документа первых в Палате представителей.

Причиной разногласий стали прежде всего статьи расходов на здравоохранение, и представители обоих партий обвиняют друг друга в желании использовать шатдаун как политический инструмент.

«Мы не собираемся становиться заложниками, позволяя нелегалам получать бесплатную медицинскую помощь <...> Это то, чего они требуют в рамках своих так называемых переговоров», — подчеркнул Тьюн и добавил, что вина в случае приостановки работы правительства будет на демократах.

Президент США Дональд Трамп ранее отмечал возможность шатдауна, если компромисс не будет достигнут до установленного срока.

Шатдаун — это блокировка финансирования госорганов из-за непринятия бюджета конгрессом. Избежать кризиса возможно, если оперативно принять краткосрочный или годовой закон о финансировании.