Сенат США не смог принять ни один закон о финансировании правительства
Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании работы правительства. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. Отсутствие решения увеличило риск приостановки деятельности правительства с полуночи 1 октября по местному времени (07:00 мск среды).
Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн в ходе дебатов подчеркнул, что у демократов осталось всего три часа, чтобы принять решение: «Они могут выбрать — поддержать краткосрочную, беспартийную и прозрачную резолюцию или допустить остановку работы правительства», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания.
Оба законопроекта, предложенные республиканцами и демократами, не набрали необходимых 60 голосов в Сенате, несмотря на одобрение документа первых в Палате представителей.
Причиной разногласий стали прежде всего статьи расходов на здравоохранение, и представители обоих партий обвиняют друг друга в желании использовать шатдаун как политический инструмент.
«Мы не собираемся становиться заложниками, позволяя нелегалам получать бесплатную медицинскую помощь <...> Это то, чего они требуют в рамках своих так называемых переговоров», — подчеркнул Тьюн и добавил, что вина в случае приостановки работы правительства будет на демократах.
Президент США Дональд Трамп ранее отмечал возможность шатдауна, если компромисс не будет достигнут до установленного срока.
Шатдаун — это блокировка финансирования госорганов из-за непринятия бюджета конгрессом. Избежать кризиса возможно, если оперативно принять краткосрочный или годовой закон о финансировании.
