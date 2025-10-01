 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дуров рассказал, что верит рост биткоина до $1 млн

Дуров рассказал, что вложил несколько миллионов долларов в биткоины еще в 2013 году. Предприниматель уверен, что со временем курс биткоина достигнет $1 млн
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Tatan Syuflana / AP / ТАСС)

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, что впервые вложил деньги в биткоин в 2013 году, купив несколько тысяч монет примерно по $700 за штуку. «Просто закинул туда пару миллионов», — сказал он.

На следующий год, когда курс резко упал до $200-300, Дурову многие говорили об «ужасной ошибке» из-за его вложений в биткоин. Однако предприниматель не собирался продавать криптовалюту, поскольку «верил» в нее. По словам основателя Telegram, биткоин — это идеальное средство обмена, поскольку государственное «печатанье» обычных денег приводит к инфляции, а криптовалюта ограничена по выпуску и защищена от вмешательства властей.

Дуров добавил, что смог финансировать за счет инвестиций в биткоин свой образ жизни, в то время как Telegram остается убыточным для него проектом.

«Биткоин у тебя не конфискуют. И не заблокируют его на почве политики. <...> Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить миллион долларов», — сказал он.

Курс биткоина обновил исторический максимум
Финансы
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В июле и августе биткоин обновлял исторический максимум — цена превышала отметки в $123,2 тыс. и $123,5 тыс.

Bloomberg связал рост криптовалюты с благоприятной регуляторной политикой в США при президенте Дональде Трампе и спросом со стороны публичных компаний, таких как Strategy Майкла Сэйлора.

Весной Трамп инициировал создание госрезерва биткоина, а также подписал исполнительный указ об «укреплении лидерства США в цифровых финансах».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Алина Черкашина
биткоин Павел Дуров криптовалюты
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Курс биткоина обновил исторический максимум
Финансы
Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые превысив $116 тыс.
Финансы
США пообещали не продавать ни одного биткоина
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
В США появился новый визовый сбор с туристов «за добросовестность» Политика, 03:30
Американка выиграла джекпот в $300 тыс. благодаря ошибке кассира Общество, 03:17
Сенат США не смог принять ни один закон о финансировании правительства Политика, 03:06
В России зарплаты госслужащих и дипломатов выросли на 7,6% Общество, 03:01
Дуров предложил искать свое решение в загадке о двух стульях Общество, 02:49
Самолет немецких ВВС обстреляли пиротехникой после взлета с авиабазы Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В приложениях банков начнет появляться спецкнопка против мошенников Финансы, 02:30
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе Политика, 02:28
Дуров рассказал, что верит рост биткоина до $1 млн Политика, 02:10
У части россиян появилась возможность взять кредитные каникулы Финансы, 02:00
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа на $40 трлн Политика, 01:50
Newsweek узнал о перебросе «охотников за подлодками» США к границе России Политика, 01:38
Зарплаты российских военных выросли почти на 8% Финансы, 01:31