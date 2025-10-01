Дуров рассказал, что верит рост биткоина до $1 млн

Дуров рассказал, что вложил несколько миллионов долларов в биткоины еще в 2013 году. Предприниматель уверен, что со временем курс биткоина достигнет $1 млн

Павел Дуров (Фото: Tatan Syuflana / AP / ТАСС)

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, что впервые вложил деньги в биткоин в 2013 году, купив несколько тысяч монет примерно по $700 за штуку. «Просто закинул туда пару миллионов», — сказал он.

На следующий год, когда курс резко упал до $200-300, Дурову многие говорили об «ужасной ошибке» из-за его вложений в биткоин. Однако предприниматель не собирался продавать криптовалюту, поскольку «верил» в нее. По словам основателя Telegram, биткоин — это идеальное средство обмена, поскольку государственное «печатанье» обычных денег приводит к инфляции, а криптовалюта ограничена по выпуску и защищена от вмешательства властей.

Дуров добавил, что смог финансировать за счет инвестиций в биткоин свой образ жизни, в то время как Telegram остается убыточным для него проектом.

«Биткоин у тебя не конфискуют. И не заблокируют его на почве политики. <...> Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить миллион долларов», — сказал он.

В июле и августе биткоин обновлял исторический максимум — цена превышала отметки в $123,2 тыс. и $123,5 тыс.

Bloomberg связал рост криптовалюты с благоприятной регуляторной политикой в США при президенте Дональде Трампе и спросом со стороны публичных компаний, таких как Strategy Майкла Сэйлора.

Весной Трамп инициировал создание госрезерва биткоина, а также подписал исполнительный указ об «укреплении лидерства США в цифровых финансах».