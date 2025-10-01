Newsweek узнал о перебросе «охотников за подлодками» США к границе России

США перебросили в Норвегию патрульные самолеты P-8 Poseidon для разведки и слежения за подлодками у российских границ, пишет Newsweek. Решение принято на фоне сообщений о неизвестных дронах в Польше, Норвегии, Дании

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

США усилили военное присутствие у российских границ, перебросив в Норвегию дополнительные патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon для ведения разведки и слежения за подводными лодками в Северной Европе и Балтийском море, пишет Newsweek.

По информации издания, на прошлой неделе ВМС США направили один из базирующихся в Осло самолетов P-8 в Балтийское море у побережья российского Калининграда, граничащего с союзниками Соединенных Штатов по НАТО — Польшей на юге и Литвой на севере и востоке.

О том, что американские военные разместили в Гардермуэне несколько самолетов P-8 Poseidon для поддержки действий союзников, в субботу, 27 сентября, сообщила норвежская газета Dagbladet.

Пресс-секретарь оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Бриньяр Стордаль отметил, что самолеты находятся в Осло «чуть больше недели», но не уточнил их задачи и количество.

Одним из поводов разместить P-8 Poseidon поводом стали многочисленные сообщения о неизвестных беспилотниках в небе Польши, Дании и Норвегии.

Самолеты P-8 Poseidon созданы на базе Boeing и способны выполнять длительное патрулирование, разведку, борьбу с подлодками и надводными целями, а также дозаправляться в воздухе. Помимо США, аналогичные машины есть на вооружении ВВС Норвегии и Великобритании.

Ранее Франция, Германия и Швеция также заявили, что направят в Данию своих военных и антидроновые системы для обеспечения безопасности во время предстоящих встреч на высоком уровне.

Посольство России в Дании выступило с критикой спекуляций на тему возможной причастности Москвы к произошедшему. Дипломаты назвали ситуацию «инсценированной провокацией». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не принимает во внимание голословные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства других стран.