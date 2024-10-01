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Удар Ирана по Израилю ,  
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Взрыв у многоэтажки и сирены: кадры попаданий Ирана по Израилю

Появились кадры попаданий ракет Ирана в Израиле
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Взрыв у многоэтажки и сирены: кадры попаданий Ирана по Израилю
Video

Появились кадры, как иранские ракеты, запущенные по Израилю, падают над территорией страны. На некоторых видео видно, что запущенных ракет было много. Там заметно, как снаряды падают один за одним: на видео свет от них в вечернем небе, а потом — кадры разрывов на земле. Также очевидцам удалось заснять, как одна из ракет попадает в многоэтажное здание и взрывается около него. Издание Ynet сообщало, что было попадание в жилой дом на севере Тель-Авива.

Атака началась около 19:30 мск и продлилась около часа. Данные о количестве запущенных Ираном ракет разнятся. По данным The Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Два израильских чиновника сообщили Reuters, что было запущено 200 ракет.

Кроме взрывов в Тель-Авиве взрывы прогремели в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон-ле-Цион.

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Фото:Nataliya Pylayeva / Shutterstock

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