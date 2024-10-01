Взрыв у многоэтажки и сирены: кадры попаданий Ирана по Израилю

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Появились кадры, как иранские ракеты, запущенные по Израилю, падают над территорией страны. На некоторых видео видно, что запущенных ракет было много. Там заметно, как снаряды падают один за одним: на видео свет от них в вечернем небе, а потом — кадры разрывов на земле. Также очевидцам удалось заснять, как одна из ракет попадает в многоэтажное здание и взрывается около него. Издание Ynet сообщало, что было попадание в жилой дом на севере Тель-Авива.

Атака началась около 19:30 мск и продлилась около часа. Данные о количестве запущенных Ираном ракет разнятся. По данным The Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Два израильских чиновника сообщили Reuters, что было запущено 200 ракет.

Кроме взрывов в Тель-Авиве взрывы прогремели в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон-ле-Цион.