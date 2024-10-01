Взрыв у многоэтажки и сирены: кадры попаданий Ирана по Израилю
Появились кадры, как иранские ракеты, запущенные по Израилю, падают над территорией страны. На некоторых видео видно, что запущенных ракет было много. Там заметно, как снаряды падают один за одним: на видео свет от них в вечернем небе, а потом — кадры разрывов на земле. Также очевидцам удалось заснять, как одна из ракет попадает в многоэтажное здание и взрывается около него. Издание Ynet сообщало, что было попадание в жилой дом на севере Тель-Авива.
Атака началась около 19:30 мск и продлилась около часа. Данные о количестве запущенных Ираном ракет разнятся. По данным The Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Два израильских чиновника сообщили Reuters, что было запущено 200 ракет.
Кроме взрывов в Тель-Авиве взрывы прогремели в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон-ле-Цион.
Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram
Умер Вячеслав Добрынин
Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года
Как выбрать вино в магазине
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики
Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным
Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов