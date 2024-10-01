Израиль открыл воздушное пространство после ракетной атаки Ирана
Израиль открыл воздушное пространство для гражданских самолетов после ракетной атаки Ирана, пишет The Jerusalem Post.
До этого управление аэропортов Израиля сообщило о приостановке всех рейсов, прибывающих и отправляющихся из аэропорта Бен-Гурион. Рейсы решили перенаправлять в альтернативные пункты назначения за пределами Израиля.
Также воздушное пространство было закрыто в Ираке, Иордании. Ливан закрыл свое небо на два часа.
Вечером 1 октября Иран совершил массированную атаку, запустив в сторону Израиля сотни ракет. Официально к моменту подготовки этого материала количество ракет ни одна из сторон не назвала, оценки СМИ колеблются в диапазоне от 200 до 500 запусков.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана объяснил, что решение было принято в ответ на гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАС.
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