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Политика ,  
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Кадры попаданий ракет Ирана в Израиле

Появились кадры попаданий ракет Ирана в Израиле

Кадры попаданий ракет Ирана в Израиле
Video

Появились кадры ракетной атаки Ирана на Израиль. Во время нее было выпущено порядка 500 ракет, сообщала The Jerusalem Post. На видео видно, как одна за одной ракеты падают на землю. Часть из них удается сбить силам ПВО.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

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Иран Израиль ракеты атака
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