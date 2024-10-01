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Кадры попаданий ракет Ирана в Израиле
Появились кадры попаданий ракет Ирана в Израиле
Появились кадры ракетной атаки Ирана на Израиль. Во время нее было выпущено порядка 500 ракет, сообщала The Jerusalem Post. На видео видно, как одна за одной ракеты падают на землю. Часть из них удается сбить силам ПВО.
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