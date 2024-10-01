В Тель-Авиве прозвучали взрывы после атаки Ирана

Известно об одном попадании в жилой дом. Израильские военные сообщают о работе ПВО

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Первые взрывы после начала ракетной атаки Ирана прогремели в Тель-Авиве и окрестностях. По данным израильского издания Ynet, одна из ракет попала в жилой дом на севере города. Также есть данные о падениях ракет в районах Негев и Шарон.

Издание Jerusalem Post сообщило о взрывах в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход-ха-Шарон, Беэр-Шева, Ришон-ле-Цион.

Генеральный директор агентства скорой помощи Эли Дин сообщил, что пока можно говорить о трех легкораненых в результате падения ракеты в Тель-Авиве. По предварительным данным в районе Иерихона житель Палестины погиб при падении осколка ракеты.

В ЦАХАЛ взрывы объясняли работой ПВО, постоянно уничтожающей подлетающие цели. Глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные сейчас оценивают итоги иранской атаки. По его словам, было немало перехватов, но были и попадания. Он попросил «не передавать информацию о прилетах противнику».

По неподтвержденным данным, в первую волну было выпущено около 100 ракет, сообщает Jerusalem Post. Всего за час с начала атаки с иранской территории могло быть запущено в сторону Израиля до 500 ракет.

Спустя час после начала атаки израильские военные сообщили, что граждане могут покидать убежища.