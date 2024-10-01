В Тель-Авиве прозвучали взрывы

В районе Тель-Авива и центральной части Израиля прозвучали взрывы, ЦАХАЛ сообщила, что запущенная из Ливана ракета упала «на открытой местности в центре страны». «Хезболла» заявила об ударах по военным базам

Фото: Nir Alon / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В районе Тель-Авива и центральной части Израиля были слышны взрывы, передает The Times of Israel. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракета, запущенная из Ливана, упала на «открытой местности в центре страны».

Издание отмечает, что сейчас сирены ракетной тревоги звучат в десятках городов в центральном Израиле, а также на севере Западного берега, включая города Кфар-Саба, Кафр-Касем, Рош-ха-Аин и Ход-ха-Шарон.

Позже ЦАХАЛ добавила, что после того, как в нескольких районах Израиля, включая Дан (в него входит Тель-Авив) прозвучали сирены, был перехвачен прилетевший со стороны Ливана снаряд. Жителей района Дан призвали находится рядом с укрытиями.

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» объявила, что нанесла ракетные удары по базе «Глилот» (находится рядом с Тель-Авивом) подразделения израильской радиоэлектронной разведки (подразделение 8200) и штаб-квартире разведки «Моссад» на окраине Тель-Авива, передает Al Mayadeen.

23 сентября Израиль объявил об «упреждающей» операции «Стрелы Севера» на территории Ливана. Целью Тель-Авив назвал инфраструктуру «Хезболлы», которая нарастила обстрелы Израиля после начала конфликта израильской стороны с палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

В результате одного из израильских ударов по подземному штабу «Хезболлы» в пригороде Бейрута погибли многолетний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и еще несколько высокопоставленных членов группировки. 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала наземную операцию против «Хезболлы» в южной приграничной части Ливана. Рейды в ЦАХАЛ назвали «локальными» и «ограниченными».

Нетаньяху объяснял, что цель операции в Ливане — безопасное возвращение жителей севера страны в свои дома. «Хезболла» начала обстрелы этих территорий после атаки ХАМАС на Израиль осенью 2023 года и ввода в связи с этим израильских сил в сектор Газа.

Иран предупреждал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях. В Кремле заявляли, что риски начала большой войны на Ближнем Востоке из-за убийства лидера «Хезболлы» «весьма высокие».