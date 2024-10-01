ФСБ показала кадры задержания готовивших нападение подростков

Video

ФСБ сообщила о задержании 39 «радикалов — сторонников украинских террористических организаций», которые склоняли детей и подростков «к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей». Следственные действия прошли в 78 регионах России.

Задержанным от 14 до 35 лет, девять из них, по версии следствия, причастны к «подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан».

Как заявили в ФСБ, изъято оружие и боеприпасы, в телефонах у задержанных также обнаружили переписку, в том числе через мессенеджер Discord, «с украинскими кураторами».