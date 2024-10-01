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Политика ,  
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Задержан мэр дагестанского города Избербаш

В 2019 году Магомед Исаков мог получить 3,9 млн руб. от застройщика за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше, сообщил Следственный комитет. У него дома и в мэрии идут обыски
Магомед Исаков
Магомед Исаков (Фото: Администрация городского округа «Город Избербаш» Республики Дагестан)

Задержан мэр дагестанского города Избербаш Магомед Исаков, его заподозрили в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает Следственный комитет.

Следствие считает, что в 2019 году чиновник получил 3,9 млн руб. от застройщика за действия, связанные с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше.

«РИА Новости» и ТАСС пишут, что в мэрии и дома у задержанного проводятся обыски.

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Исаков возглавляет город с декабря 2018 года (до октября 2019-го — в качестве и.о.). Ему 55 лет. Состоит в «Единой России».

Год назад, в конце сентября 2023-го, ФСБ провела обыски в администрации Избербаша по делу о незаконной реализации муниципальных земель. По версии следствия, житель Дагестана в 2019 году незаконно продал пять участков в сговоре с неустановленными чиновниками мэрии и Росреестра по фиктивным документам. Рыночная стоимость земель превысила 12,8 млн руб. Следственные действия по делу о мошенничестве с земельными участками проходили в мэрии и в 2022 году.

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Андрей Гатинский, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дагестан мэр города задержание Избербаш взятка
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