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Экс-советника главы Дагестана приговорили к 10 годам за взятку в ₽30 млн

Бабушкинский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева за взятку в размере 30 млн руб., сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Его признали виновным по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Махачева приговорили к десяти годам колонии, обязали выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки — 115 млн руб. — и лишили права занимать руководящие должности в течение пяти лет после выхода на свободу. Кроме того, его арестованное имущество конфисковали в доход государства.

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Осман Махачев

По версии следствия, Махачев в 2017 году получил взятку за содействие в назначении неизвестного на должность главы одного из муниципальных образований республики. В 2019 году против него завели уголовное дело, он скрылся за границей и был объявлен в розыск. В ноябре 2021-го Махачева задержали в Германии, а в январе следующего года выдали России.

Теги
Дагестан приговор взятка
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