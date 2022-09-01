Суд на Украине приговорил к 8,5 годам пленного российского танкиста
Суд на Украине приговорил командира танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии России к восьми годам и шести месяцам за «нарушение законов и обычаев войны». Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.
Согласно сообщению, в отношении российского военного было возбуждено дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины «Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.
В офисе украинского генпрокурора сообщили, что в суде сторона обвинения доказала, что мужчина 24 февраля «пересек госграницу с территории Белоруссии в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата города Чернигова».
«В начале марта он напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата. В дальнейшем военного России взяли в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины», — сказали в офисе, добавив, что российский военный признал свою вину и раскаялся.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Это не первый приговор попавшим в плен российским военным. 8 августа суд в Чернигове приговорил к десяти годам лишения свободы танкиста Михаила Куликова, которого обвинили в выстреле по жилому многоэтажному дому.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
В мае суд на Украине приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за то, что тот, по данным украинского следствия, несколько раз выстрелил из автомата в 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.
В Киеве неоднократно заявляли, что осужденные на Украине военнослужащие могут быть обменены на попавших в плен украинских военных.