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Суд на Украине приговорил к 8,5 годам пленного российского танкиста

По данным украинского следствия, российский танкист «напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд на Украине приговорил командира танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии России к восьми годам и шести месяцам за «нарушение законов и обычаев войны». Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

Согласно сообщению, в отношении российского военного было возбуждено дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины «Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.

В офисе украинского генпрокурора сообщили, что в суде сторона обвинения доказала, что мужчина 24 февраля «пересек госграницу с территории Белоруссии в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата города Чернигова».

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«В начале марта он напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата. В дальнейшем военного России взяли в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины», — сказали в офисе, добавив, что российский военный признал свою вину и раскаялся.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Это не первый приговор попавшим в плен российским военным. 8 августа суд в Чернигове приговорил к десяти годам лишения свободы танкиста Михаила Куликова, которого обвинили в выстреле по жилому многоэтажному дому.

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Минобороны России неоднократно подчеркивало, что военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В мае суд на Украине приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за то, что тот, по данным украинского следствия, несколько раз выстрелил из автомата в 62-летнего мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.

В Киеве неоднократно заявляли, что осужденные на Украине военнослужащие могут быть обменены на попавших в плен украинских военных.

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Украина суд приговор российские военные Военная операция на Украине
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Суд на Украине приговорил российского военного к пожизненному заключению
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