Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука

Украинский президент пообещал, что расскажет об источниках финансирования оппозиционеров

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.

«Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают», - сказал украинский президент.

Также Зеленский сказал, что может допускать ошибки, но они не будут пророссийскими или антироссийскими. При этом он заявил, что для него главное, чтобы «боевики в Донбассе» не получали поддержки.

Партия Медведчука, являющегося кумом президента Владимира Путина, заняла второе место на парламентских выборах и получила возможность сформировать фракцию в Верховной раде.