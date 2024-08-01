ФСБ показала, как везли на обмен Уилана и Гершковича

ФСБ показала, как везли на обмен Уилана и Гершковича. Видео

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ФСБ показала видео, на которых снят процесс выдачи обменянных на Запад заключенных. На первых кадрах видно, как в аэропорт везут корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Потом на кадрах сажают в самолет немца Рико Кригера, бывшего морпеха США Пола Уилана, немца Патрика Шёбеля и Дитера Воронина. На последних кадрах — летящий в самолете Гершкович.

Они перед выдачей на Запад были помилованы, Рико Кригера помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В рамках беспрецедентного обмена заключенными Россия и страны Запада обменяли 26 человек.