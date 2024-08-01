Bloomberg сообщил, что Россия освобождает Гершковича и Уилана

Blommberg подтвердил два имени участников предполагаемого обмена заключенными — это журналист Эвана Гершкович и бывший морпех Пол Уилан. Детали обмена пока неизвестны

Эван Гершкович (Фото: Дмитрий Часовитин / Reuters)

Россия в рамках обмена заключенными освобождает корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они сейчас направляются за пределы России, уточнило агентство.

Ранее из Москвы в Анкару вылетел Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059 (номер рейса RSD939) специального летного отряда «Россия», который используется управделами президента. На момент публикации, по данным сервиса Flightradar24, он пролетает в районе Сочи. Перемещение этого самолета на сервисе сейчас отслеживают более 3 тыс. человек.

Кроме этого, как следует из данных Flightradar24, с военной базы Рамштайн в Германии в сторону Турции летит военно-транспортный самолет C-130J-30 Super Hercules (рейс HKY767). На момент написания материала он пролетал над Черным морем.

О том, что сегодня может состояться обмен заключенными между Россией и Москвой, этим утром сообщил Fox News со ссылкой на данные корреспондента по национальной безопасности Джеффри Гриффин. В частности, по данным телеканала, Россия может обменять осужденного по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Кого передадут Москве в рамках обмена, Fox News не уточнял.

ФСБ задержала Гершковича в марте в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, он собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности предприятия российского ВПК, «действуя по заданию американской стороны», с тех пор журналист находится в СИЗО «Лефортово». 19 июля Свердловский областной суд приговорил журналиста к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже.

Уиллана задержали в Москве зимой 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные данные и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. До задержания 53-летний Уилан работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner.

Власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными, говорил в декабре прошлого года президент Владимир Путин. В интервью Такеру Карлсону он допустил возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров».