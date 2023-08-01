В Сьерра-Леоне задержали военных по подозрению в заговоре

Аресты произошли на фоне конфликта военных с президентской администрацией, а также сокрытия результатов выборов главы государства, победителем на которых объявили действующего президента Джулиуса Био

Фритаун, Сьерра-Леоне (Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press)

В Сьерра-Леоне задержали и арестовали несколько человек, в числе которых высокопоставленные военные, которых подозревают в заговоре для развязывания насильственных действий против государства и граждан, передает The Sierra Leone Telegraph со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранительные органы в своем сообщении не называют предполагаемый заговор попыткой государственного переворота, отмечает издание. По версии полиции Сьерра-Леоне, задержанные намеревались с 7 по 10 августа использовать запланированные в стране после президентских выборов акции протеста «в качестве прикрытия для развязывания насилия против государственных институтов и мирных граждан».

Главное управление полиции Сьерра-Леоне не назвало ни имен подозреваемых, ни число задержанных по делу о заговоре.

Издание пишет, что политологи ранее сообщали о конфликте между президентской администрацией и военными.

В конце июня на президентских выборах в Сьерра-Леоне победителем был объявлен действующий глава государства Джулиус Био. При этом власти скрыли разбивку результатов голосования по участкам, в связи с чем появились вопросы к чистоте подсчета, отмечает газета.

Материал дополняется