Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Люди в бомбоубежище (Фото: Юрий Рыльчук / Global Look Press)

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных мониторинговых ресурсов. Сирены изначально начали звучать в восточных областях страны, однако затем объявления распространились и на западные регионы.

Утром воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской областях, а также подконтрольных ВСУ районах Запорожской и Херсонской областей. Однако сообщений о взрывах в этих регионах не было.

В июле российские военные нанесли несколько «ударов возмездия» в районе городов Одесса и Ильичевск. Минобороны России отчиталось об ударах по местам, где, как утверждается, готовились теракты с применением беспилотных надводных аппаратов. В частности, были нанесены удары по судоремонтному заводу в районе Одессы.