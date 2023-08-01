Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Люди в бомбоубежище
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных мониторинговых ресурсов. Сирены изначально начали звучать в восточных областях страны, однако затем объявления распространились и на западные регионы.
Утром воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской областях, а также подконтрольных ВСУ районах Запорожской и Херсонской областей. Однако сообщений о взрывах в этих регионах не было.