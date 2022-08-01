МВД увидело дискредитацию армии в заявлениях футбольного блогера Савина

Обращение в МВД по поводу высказываний футбольного блогера Евгения Савина направил депутат Госдумы Роман Терюшков. В конце мая стало известно, что Савин уехал из России

Евгений Савин (Фото: КраСава / YouTube)

Управление МВД по Москве провело проверку высказываний футбольного блогера Евгения Савина и обнаружило в них признаки дискредитации российских вооруженных сил, следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Романа Терюшкова. Копию документа парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале, заявив, что блогер «наговорил на две статьи УК РФ».

«По результатам проведенной проверки установлено, что указанные вами информационные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в документе.

Указанные МВД статьи касаются публичного распространения заведомо ложной информации о вооруженных силах и органов власти за рубежом (207.3) и действий, направленных на их дискредитацию (280.3).

Собранные в ходе проверки материалы направлены в Главное следственное управление СК по Москве, сообщили в МВД.

В тексте документа не упоминается, в отношении кого проводилась проверка, однако Терюшков написал, что его обращение касалось публичных высказываний Савина. О каких конкретно заявлениях блогера идет речь, депутат не уточнил.

РБК направил запросы в столичные управления МВД и Следственного комитета и обратился за комментарием к Терюшкову.

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Евгений Савин — российский футболист (в разные годы играл за «Крылья советов», «Урал», «Арсенал», «Химки» и другие клубы), бывший ведущий телеканала «Матч ТВ», владелец футбольного клуба «Красава» и автор одноименного YouTube-канала. В апреле он опубликовал выпуск о событиях на Украине с участием украинских футболистов, в котором звучала критика российской военной операции. Весной Савин уехал из России.