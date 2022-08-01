МВД увидело дискредитацию армии в заявлениях футбольного блогера Савина
Управление МВД по Москве провело проверку высказываний футбольного блогера Евгения Савина и обнаружило в них признаки дискредитации российских вооруженных сил, следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Романа Терюшкова. Копию документа парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале, заявив, что блогер «наговорил на две статьи УК РФ».
«По результатам проведенной проверки установлено, что указанные вами информационные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в документе.
Указанные МВД статьи касаются публичного распространения заведомо ложной информации о вооруженных силах и органов власти за рубежом (207.3) и действий, направленных на их дискредитацию (280.3).
Собранные в ходе проверки материалы направлены в Главное следственное управление СК по Москве, сообщили в МВД.
В тексте документа не упоминается, в отношении кого проводилась проверка, однако Терюшков написал, что его обращение касалось публичных высказываний Савина. О каких конкретно заявлениях блогера идет речь, депутат не уточнил.
РБК направил запросы в столичные управления МВД и Следственного комитета и обратился за комментарием к Терюшкову.
Евгений Савин — российский футболист (в разные годы играл за «Крылья советов», «Урал», «Арсенал», «Химки» и другие клубы), бывший ведущий телеканала «Матч ТВ», владелец футбольного клуба «Красава» и автор одноименного YouTube-канала. В апреле он опубликовал выпуск о событиях на Украине с участием украинских футболистов, в котором звучала критика российской военной операции. Весной Савин уехал из России.