Стационарным номерам телефонов ДНР присвоили российский код

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Коды телефонной связи для стационарных телефонов Донецкой народной республики (ДНР) с 1 августа перевели на российский формат. О планах ввести такое изменение 25 июля сообщало министерство связи ДНР. Новый код республики — +7 (856).

«При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062) 1234567, то теперь (+7856) 1234567», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее, 25 июля, российский код +7 (857) присвоили стационарным телефонным номерам Луганской народной республики, сообщало местное министерство связи и массовых коммуникаций. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что это показывает «наше единение с Россией».

В мае РБК сообщал, что российский код +7 присвоят абонентам мобильных операторов ДНР и ЛНР. Формат новых номеров жителей ДНР — +7949-XXX—XX—XX, ЛНР — +7959-XXX—XX—XX, где последние семь цифр совпадают с последними семью цифрами номера оператора «Феникс» в Донецкой народной республике и «Лугаком» — в Луганской. Глава ЛНР Леонид Пасечник пояснил, что после нововведения гражданам будет проще проводить операции в российских банках и регистрироваться на порталах онлайн-услуг. О присвоении нового номера абонентов информировали с помощью СМС-рассылки.

Код +7 действует в России и Казахстане, а также в Абхазии и Южной Осетии. В июле казахстанский портал TengriNews сообщил со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдата Мусина, что к 2025 году Казахстан перейдет на собственный код (+997).

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР и подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. После этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, заявив, что это решение нарушает суверенитет Украины и страна останется в международно признанных границах, «несмотря на заявления» России.

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