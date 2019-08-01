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Рогозин сообщил Путину о половинчатой загрузке космических предприятий
По словам главы госкорпорации, в условиях низкой загрузки «Роскосмосу» помогают контракты с компаниями ТЭКа
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Загрузка ведущих предприятий «Роскосмоса» зачастую не превышает 40–50%, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

По словам Рогозина, «Роскосмос» подписал контракты с «Газпромом», «Газпром нефтью», «Транснефтью» и другими ведущими российскими компаниями, что компенсирует невысокую загрузку. «Для наших предприятий это очень важное направление работы», — отметил он.

РБК направил запрос в «Роскосмос» с просьбой пояснить, какие именно предприятия имел в виду Рогозин и по какой причине они недозагружены.

На встрече с президентом Рогозин рассказал, что «Роскосмос» по поручению Путина начал работу по диверсификации ракетно-космической отрасли. «Только в интересах топливно-энергетического комплекса мы сегодня производим 2 тыс. наименований различного оборудования, фактически проводя программу импортозамещения в интересах нашего ТЭКа, — отметил он. — Это и фонтанная, и запорная арматура, это турбонасосы». Госкорпорация сделала для партнеров специальный каталог, «чтобы они понимали, кто, что производит».

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Говоря об экономических показателях работы «Роскосмоса», Рогозин отметил, что корпорация планирует нарастить в 2019 году консолидированную выручку до 444 млрд руб. по сравнению с 325 млрд в прошлом.

Консолидированная прибыль, по словам Рогозина, должна вырасти в пять раз. «Она не такая большая, но по сравнению с тем, что ее раньше вообще не было, то есть можно сказать, что это существенный показатель», — сказал гендиректор «Роскосмоса». Путин в свою очередь отметил, что «два года назад в минусе были вообще».

Помимо этого Рогозин представил президенту предложения по снижению кредитной нагрузки на предприятия госкорпорации. По его словам, «Роскосмос» планирует действовать «примерно по тем же лекалам, как и с другими государственными корпорациями», с учетом закрепления за Промсвязьбанком статуса опорного банка для работы с оборонным комплексом.

Как сообщалось в начале января, совокупная долговая нагрузка по предприятиям «Роскосмоса» составила около 200 млрд руб. По словам Рогозина, лидером был центр Хруничева — 111 млрд руб. В феврале в госкорпорации отметили, что по итогам 2018 года ожидают получить чистую прибыль в размере 1,9 млрд руб. против убытка в 16 млрд руб. в 2017 году. Показатель рассчитывался без учета госсубсидий Центру Хруничева.

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В январе в интервью РБК Рогозин сообщил, что у «Роскосмоса» «огромное количество заводов, которые загружены в лучшем случае на 40%». «Они никогда не будут эффективными, если останутся такими», — отмечал он.

Как отметил в беседе с РБК создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров, столь серьезная недозагрузка — почти на каждом предприятии госкорпорации. «Роскосмос» получил в наследство от СССР индустрию, которая была способна выполнять задачи, в разы превосходящие нынешние потребности государства, говорит эксперт.

«1980-е годы были золотым веком отечественной космонавтики. Она выполняла одновременно два масштабных космических проекта: пилотируемая многомодульная станция «Мир» и разработка космического челнока «Буран». В те годы такого не делали даже американцы. У наших конкурентов было либо одно, либо другое. Сейчас эти проекты закрыты, но инфраструктура осталась», — пояснил Егоров.

По его словам, в 1980-е годы были случаи, когда СССР запускал больше 100 ракет в год. В 2018 году Россия заняла третье место (уступив Китаю и США) по числу запусков ракет — 17 пусков (из них один — неудачный).

Одновременно советская космонавтика выполняла гораздо большую работу по военной тематике, подчеркнул Егоров.

Выхода у «Роскосмоса» только два, считает эксперт. «Либо поиск заказов из-за рубежа, как в 2000-е, либо конверсия. В связи с тем, что из-за санкций расширение международного сотрудничества не представляется возможным, остается идти по пути конверсии — делать трамваи, трубопроводы и тому подобное», — подытожил Егоров.

Авторы: Наталия Анисимова, Инна Сидоркова
Теги: «Роскосмос», Дмитрий Рогозин, Владимир Путин
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