Россияне назвали Соловьева и Малахова самыми авторитетными журналистами

Россияне уважают журналистов и доверяют им. При этом лишь 33% «привыкли верить тому, что пишут в газетах и говорят по телевидению». Соцсети вошли в тройку основных каналов информации, выяснили социологи

Фото: Стоян Васев / ТАСС

​Скорее уважают

Фонд «Медиастандарт» провел социологическое исследование «Образ журналиста в массовом сознании россиян» (его итоги имеются у РБК). По заказу «Медиастандарта» и Комитета гражданских инициатив специалисты группы ЦИРКОН изучили представления жителей России о профессии журналиста, оценке ее социальной роли и личных качествах сотрудников СМИ.

Исследование подготовлено на основе массового репрезентативного опроса 1604 респондентов методом личного интервью летом 2018 года. Эти данные сравнивались с мнением самих журналистов по итогам исследования «Представления журналистов о профессии и профессиональном сообществе» ЦИРКОН и фонда «Медиастандарт» в 2016 году.

Как выяснилось, россияне лучше относятся к журналистам, чем к результатам работы СМИ. Профессия журналиста «скорее пользуется уважением» у большинства россиян: так считают 65% респондентов против 15% носителей противоположного мнения. Эти данные резко контрастируют с мнением самих журналистов. Лишь 15% респондентов-журналистов согласились с тем, что профессия «скорее уважаемая».

Россияне воспринимают СМИ прежде всего как институт гражданского общества. За результаты своей работы журналист несет ответственность перед всем обществом, уверены 82% респондентов — это мнение доминирует во всех возрастных и социальных группах. Вариант ответа «журналист несет ответственность лишь перед аудиторией своего СМИ» — набрал 35%, далее идет «перед властью» (20%). Журналисты также согласны с ответственностью перед обществом (79%), но на этом сходство в понимании ответственности заканчивается. Второй и третий по популярности ответы в профессиональном сообществе стали «перед собой и своей семьей» (79%) и «перед аудиторией своего СМИ» (71%).

На основании ответов респондентов видно, что образ российского журналиста они считают скорее положительным. Представителям этой профессии в глазах россиян свойственны: смелость, чувство юмора, упорство, самоотверженность и честность (эти качества отметили более 50% респондентов). Единственная отрицательная характеристика, которую приписывают журналистам большая часть опрошенных, — наглость и назойливость (56%). Вместе с тем респонденты разделились примерно на равные группы, присваивая или признавая не свойственными журналистам такие качества, как эгоизм, тщеславие, беспринципность, цинизм, продажность.

С тем, что «журналисты, как правило, зависимые, подневольные люди, которые действуют в интересах своих руководителей — что им скажут, то и печатают», согласились 60% респондентов. Но большинство опрошенных в то же время согласны, что многие журналисты «искренне стремятся улучшить жизнь в России» и «работают из идейных соображений».

Но не доверяют

Уважение россиян к профессии не означает доверия к результатам работы журналистов и доверия к СМИ. Позитивный вклад журналистов в развитие России отмечает 41% респондентов (отрицательный — 12%), а 30% считают, что они ни на что серьезно не влияют. В целом доверяют журналистам уже 37% респондентов против 24% сторонников противоположного мнения. Еще 35% доверяют выборочно.

Россияне скорее не доверяют СМИ: 50% привыкли «скорее не доверять» большинству сообщений, выпускаемых журналистами, и лишь 33% «привыкли верить тому, что пишут в газетах, говорят по телевидению и радио». «Люди часто говорят, что всей правды им все равно не скажут, но чтобы разобраться, они «читают между строк», «смотрят по разным источникам», — говорит социолог Левада-центра Денис Волков. — Но на практике, как показывают опросы, так делают очень немногие».

Профессионалы серьезно расходятся с опрошенными в представлениях о существующей свободе в СМИ. Только 38% россиян считают профессию скорее несвободной против 81% опрошенных журналистов.

Низкое доверие к СМИ связано с тем, что почти половина респондентов (45%) заявили, что часто или очень часто сталкиваются с обманом или непроверенной информацией в медиа, считает директор фонда «Медиастандарт» Дмитрий Казьмин. По его мнению, россияне не переносят этот негатив на сообщество журналистов и восприятие именно журналистики в российском обществе можно квалифицировать «как умеренно позитивное с фиксацией особого характера профессии».

Примерно две трети респондентов считают, что профессия журналиста в России уважаема и престижна, и еще больше граждан рассматривают эту деятельность как трудную и небезопасную. «Можно сказать, что россияне входят в положение журналистов, считают, что в целом они действуют из благих побуждений, выполняют важную работу, но не всегда могут противостоять обстоятельствам», — заметил эксперт.

Уходят в интернет

Среди каналов информации респонденты больше всего доверяют программам на государственном телевидении (63%), новостям от разных источников в интернете (44%), частным СМИ (14%), иностранным медиа (4%). Сообщения в социальных сетях входят в топ-3 вызывающих доверие источников для 15% россиян, видео с YouTube — для 12%, каналы в Telegram — для 4%.

Молодежь меньше интересует общественно-политический контент: среди респондентов свыше 60 лет он интересен 77% против чуть более трети молодых респондентов (18–25 лет). В то же время молодежь в наименьшей степени по сравнению с другими возрастными группами доверяет новостям по телевизору (46%) и значительно сильнее других верит в целом контенту СМИ в интернете (44%). Например, о доверии «Яндекс.Новости» заявили 33% молодых россиян (всех возрастов — 17%), сообщениям в социальных сетях — 26% (15%), видео с YouTube — 31% (12%), каналам в Telegram — 12% (4%).

«Снижается роль ТВ, растет роль интернета, а молодые интернетом пользуются чаще, — отмечает Волков. — В целом молодые меньше интересуются новостями, политикой. Но хотя от ТВ они зависят меньше, их взгляды по политическим вопросам скорее заимствованы у взрослых, которые ТВ как раз продолжают смотреть».

Верят Соловьеву и Малахову

Среди самых ожидаемых социальных ролей журналиста с точки зрения населения чаще называются роли информатора (факты нужны 65% опрошенных) и комментатора (объяснение событий важно для 43%). Далее идут роли контролера, проверяющего чиновников (33%), трибуна общественного мнения (32%), помощника-правозащитника (24%) и просветителя (22%). С наименьшим одобрением жители России относятся к активизму журналистов (считают важным лишь 18%), пропаганде (11%) и функции шоумена (9%).

Впрочем, в тройку лидеров самых популярных журналистов шоумен все-таки вошел. Как отмечают исследователи, на протяжении длительного периода в топе наиболее авторитетных для россиян журналистов находятся три фигуры — телеведущие Владимир Соловьев (его мнение авторитетно для 11,1% респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%), которых исследователи по своему функционалу относят к категориям «пропаганда», «развлечение» и «информирование» соответственно. На четвертом месте с >2% идут телеведущие Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Авторитетный журналист для россиян — прежде всего журналист телевизионный, в то время как пресса, радио и интернет-журналистика слабо персонифицированы, имена журналистов в этих сферах респонденты упоминают в пределах статистической погрешности. В категории «пресса» россияне чаще называли Дмитрия Быкова, Анну Политковскую и Ольгу Богуславскую (у всех 0,1–0,2%), а в интернет-категории — Юрия Дудя, Ксению Собчак и Анатолия Шария (0,4–07%).

Сами журналисты в ходе массового опроса «Медиастандарта» в 2016 году отдали предпочтение Владимиру Познеру (20%) и Леониду Парфенову (16%).

Ждут фактов

Требования к профессии самих журналистов серьезно отличаются от взглядов остальных россиян. Для журналистов неважно наличие формального образования (только 13% сотрудников СМИ против 79% россиян считают это важным критерием) и включенность журналиста в профессиональное сообщество (26% против 75%). В то же время мнения сообщества журналистов и массовой аудитории почти совпали в большой важности таких профессиональных качеств журналистов, как «наличие писательского таланта, грамотного русского языка, навыков работы с разными типами информации» (90 и 93%), «соблюдение этических норм» (90 и 89%) и наличие «навыков работы с разными типами информации» (74 и 86%).

В то же время меньшая часть респондентов видят у профессионального сообщества журналистов общие интересы и цели (такое мнение разделяют только 25% журналистов и 34% по общероссийскому опросу), что отражает фрагментированность российского медиасообщества и общества в целом, считают авторы исследования.

Предпочтения между субъективным «авторским» мнением и «объективным» отстраненным стилем подачи разделись примерно пополам. Это отражает распределение респондентов по предпочтениям между традиционными «институализированными» СМИ и неформальными «новыми медиа», подчеркивают авторы исследования: «журналистика «постправды» с приматом «авторского взгляда», «оперативности» и «прикольности», очевидно, имеет свою растущую аудиторию».

Дмитрий Казьмин делает несколько основных выводов из исследования. Во-первых, аудитория относится к журналистам в целом значительно благосклоннее, чем сами журналисты друг к другу, и россияне воспринимают СМИ прежде всего как институт гражданского общества. Во-вторых, россияне и сами журналисты сходятся во взглядах на два ключевых вопроса: ответственность журналистов перед обществом и требования к профессиональным качествам (соблюдение стандартов выше формальных признаков — образование, лицензия, членство в ассоциациях). В-третьих, рост не просто потребления, но и доверия к неформальным СМИ, то есть социальным сетям, каналам в YouTube, мессенджерам, что становится важным вызовом для профессии и отрасли.

Казьмин отметил, что в прошлом году опрос его фонда выявил: большинство россиян не могут отличить профессиональные СМИ, в том числе официально зарегистрированные, от неформальных, потребление которых вызвано удобством, оперативностью и способом подачи материала.