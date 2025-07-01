Дело против бывшего главы «Ночлежки» завели после письма 6 депутатов Думы

Уголовное дело о фейках против бывшего руководителя «Ночлежки» Григория Свердлина возбудили после обращения шести депутатов Госдумы. Поводом послужили две публикации на его странице во ВКонтакте

Григорий Свердлин (Фото: grinogi / Telegram)

Уголовное дело по статье о распространении военных фейков против бывшего главы благотворительной организации «Ночлежка» Григория Свердлина (признан Минюстом иноагентом) было возбуждено после обращения депутатов Госдумы к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с документом.

Парламентарии обратили внимание на публикации, размещенные Свердлиным на личной странице во ВКонтакте в апреле 2022 года. Депутаты усмотрели в них признаки дискредитации Вооруженных сил и «оскорбления руководства государства». Свердлин ранее был объявлен в международный розыск, с марта 2022 года, по данным РБК, он проживает в Испании.

Как следует из копии обращения, с которой ознакомился РБК, письмо в адрес главы Следственного комитета подписали шесть депутатов Госдумы от «Единой России»: Ольга Занко, Эльвира Аиткулова, Антон Басанский, Татьяна Буцкая, Олег Гарин и Андрей Гимбатов. В нем единороссы указывали на «враждебную деятельность представителей некоммерческого сектора» и просили проверить действия Свердлина на предмет нарушений российского законодательства.

По мнению авторов письма, в публикациях Свердлина «может усматриваться попытка дискредитации использования вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ee граждан, поддержания международного мира и безопасности, оскорбления руководства государства и граждан». Подобные действия, утверждают депутаты, «недопустимы в условиях беспрецедентного санкционного давления и информационной войны», в которых, по их мнению, «общество должно сплотиться перед лицом вызовов и выступить единым фронтом».

К обращению прилагались скриншоты публикаций, размещенных на странице Свердлина в соцсети «ВКонтакте» в апреле 2022 года. Один из постов, датированный 3 апреля 2022 года, посвящен событиям в Буче. Второй пост, опубликованный 10 апреля 2022 года, удару по вокзалу в Краматорске. Как рассказал источник РБК, именно они легли в основу уголовного дела.

РБК направил запросы авторам письма.

Григорий Свердлин, бывший глава «Ночлежки» — одной из старейших в России организаций помощи бездомным, покинул пост директора фонда и уехал из страны в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Он неоднократно публично заявлял о несогласии с действиями российских властей и, по его собственным словам, принял решение уйти из «Ночлежки», чтобы не ставить под угрозу ее работу.

Осенью 2022 года Свердлин основал антивоенный проект «Идите лесом». В ноябре 2023 года Министерство юстиции включило его в реестр иностранных агентов. Спустя несколько дней он был объявлен в международный розыск. Его проект в январе этого года также признали иностранным агентом.

Уголовное дело было возбуждено 31 мая 2023 года и продолжает расследоваться. Публикации были квалифицированы следствием по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил). При этом следователи обнаружили в словах Свердлина мотив политической ненависти. По предъявленным обвинениям ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили источники РБК, 16 июня Мещанский суд Москвы заочно арестовал Григория Свердлина на два месяца. РБК направил запрос в Следственный комитет.