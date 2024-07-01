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Политика ,  
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Бастрыкин отреагировал на жалобу жителей Таганрога из-за троллейбусов

Жители Таганрога в обращении к Бастрыкину сообщили, что в городе с 2022 года не ходят троллейбусы, а власти пытаются «навязать» горожанам коммерческие автобусы и маршрутки, ссылаясь на изношенность линий. СК начал проверку
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ростовского управления ведомства Аслану Хуаде доложить ему о ходе и результатах проверки о нарушении работы транспортной инфраструктуры в регионе, сообщает ведомство.

Процессуальную проверку начали после сообщений о том, что жители Таганрога недовольны действиями городской администрации, которая не восстанавливает движение троллейбуса.

1 июля издание «Блокнот. Ростов» опубликовало видеообращение таганрожцев к Бастрыкину, в котором те попросили принять меры по восстановлению троллейбусного движения. Авторы рассказали, что в городе с 2022 года не ходят троллейбусы. Сначала власти обещали, что движение приостановят на три месяца, но два года спустя его так и не восстановили. В то же время, по словам автором, городская администрация пытается «навязать» жителям коммерческие автобусы и маршрутки, которые «подвергают опасности людей».

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Общество
Александр Бастрыкин

Жители обращались к городской администрации, где им заявили про изношенные трамвайные линии, что авторы обращения сочли ложью. Они также пожаловались на региональное управление СК, «которое затягивает с возбуждением уголовного дела для расследования преступлений по закрытию и разрушению троллейбусных линий и навязыванию коммерческих автобусов».

Таганрожцы не впервые обращаются к Бастрыкину из-за троллейбусов: в конце апреля они направили на имя главы СК коллективную жалобу из-за «разрушения троллейбусного движения». Тогда ведомство тоже сообщало о начатой проверке.

Как писало местное издание «Ерш. Таганрог», с 2022 года сроки восстановления движения троллейбусов не раз переносили. В декабре 2023-го авторы поправок в генеральный план развития Таганрога предложили упразднить его из-за изношенности троллейбусной сети, которую власти оценили в 90%.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
троллейбус Таганрог Ростовская область Александр Бастрыкин Следственный комитет
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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