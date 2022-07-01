Грушко заявил, что НАТО поставило под сомнение право Китая на развитие
Североатлантический альянс поставил под сомнение право Китая на развитие, когда назвал страну угрозой. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко на дискуссии в международном клубе «Валдай», передает корреспондент РБК.
Он счел, что НАТО вышло за рамки первоначального мандата, так как должно заниматься поддержанием безопасности в североатлантическом регионе, а не в тихоокеанском.
«Это прежде всего показатель того, что НАТО глобализируется, НАТО объявляет весь мир зоной своих интересов и по сути дела ставит под сомнение право Китая развиваться как один из полюсов сложившегося уже многополярного мира», — сказал Грушко.
Он счел, что объявление России главной угрозой — это «реальная заявка на противостояние, сдерживание России по всем фронтам». По его словам, Москва оценит ситуацию с политической и военной точек зрения, чтобы обеспечить интересы безопасности и обороноспособности России.
На саммите в Мадриде 28–30 июня НАТО приняло новую стратегию, документ о реформировании альянса до 2030 года. Альянс назвал главной военной угрозой Россию, а на второе место поставил Китай. НАТО объяснило, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.
В ответ глава китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что НАТО само представляет «системный вызов миру и стабильности». Он отметил, что блок позиционирует себя как региональная оборонительная организация, но продолжает расширяться, «развязывая повсюду войны и убивая мирных жителей».