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Грушко заявил, что НАТО поставило под сомнение право Китая на развитие

Замглавы МИД Грушко: НАТО поставило под сомнение право Китая на развитие
Фото: Andy Wong / AP
Фото: Andy Wong / AP

Североатлантический альянс поставил под сомнение право Китая на развитие, когда назвал страну угрозой. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко на дискуссии в международном клубе «Валдай», передает корреспондент РБК.

Он счел, что НАТО вышло за рамки первоначального мандата, так как должно заниматься поддержанием безопасности в североатлантическом регионе, а не в тихоокеанском.

«Это прежде всего показатель того, что НАТО глобализируется, НАТО объявляет весь мир зоной своих интересов и по сути дела ставит под сомнение право Китая развиваться как один из полюсов сложившегося уже многополярного мира», — сказал Грушко.

Он счел, что объявление России главной угрозой — это «реальная заявка на противостояние, сдерживание России по всем фронтам». По его словам, Москва оценит ситуацию с политической и военной точек зрения, чтобы обеспечить интересы безопасности и обороноспособности России.

В новой стратегии НАТО Китай станет «системным вызовом» для альянса
Политика
Фото:Guang Niu / Getty Images

На саммите в Мадриде 28–30 июня НАТО приняло новую стратегию, документ о реформировании альянса до 2030 года. Альянс назвал главной военной угрозой Россию, а на второе место поставил Китай. НАТО объяснило, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.

В ответ глава китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что НАТО само представляет «системный вызов миру и стабильности». Он отметил, что блок позиционирует себя как региональная оборонительная организация, но продолжает расширяться, «развязывая повсюду войны и убивая мирных жителей».

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