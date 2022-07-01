Глава МИД Финляндии назвал переломный момент на переговорах с Турцией

В МИД Финляндии удивились, что разногласия с Турцией удалось уладить на саммите НАТО в Мадриде, так как у них оставались открытые вопросы по членству Хельсинки и Стокгольма в альянсе

Переговоры турецкой и финской делегаций в Анкаре (Фото: Турецкое председательство / AP)

Перерыв на кофе в ходе переговоров с Турцией по урегулированию разногласий по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО стал переломным моментом. Об этом рассказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью испанской газете EL Mundo.

«Возможно, переломным моментом стал перерыв на кофе. Стороны сидели два часа, повторяя одни и те же фразы, но во время кофе-брейка мы нашли креативные идеи и смогли изменить текст, чтобы найти общее решение», — заявил он (цитата по ТАСС).

Хаависто сказал, что удивился тому, что Анкаре и Хельсинки удастся достичь согласия на саммите НАТО в Мадриде, поскольку оставалось много открытых вопросов. Хаависто назвал подписанный документ успехом.

Глава МИД Финляндии напомнил, что речь идет скорее о политической декларации, а не юридическом соглашении, а значит, сторонам не придется менять законодательство и все будет сделано согласно действующим законам. Хельсинки также выразили готовность в укреплении сотрудничества с Анкарой в вопросах, связанных с терроризмом.

«В настоящее время у нас нет открытых дел [по экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана]. Когда будут запросы, мы пообещали быстро их рассмотреть», — добавил Хаависто, подчеркнув, что все это будет реализовано в соответствии с финским законодательством.

Швеция и Финляндия заявили о планах вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Однако Турция выступила против данной инициативы, заявив, что две страны предоставляют убежище членам Курдской рабочей партии и сторонникам религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают вдохновителем попытки переворота в 2016 году.

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Тем не менее на саммите НАТО, который начался в Мадриде 28 июня, Турция, Швеция и Финляндия провели переговоры, по итогам которых Анкара дала согласие на их вступление в блок. После этого страны получили официальное приглашение в альянс (на что требуется согласие всех членов НАТО).

Президент России Владимир Путин, комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил, что в России «не обеспокоены этим», но предупредил о зеркальном ответе Москвы.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить данные Анкаре обещания, после этого парламент Турции ратифицирует их заявки о вступлении в НАТО. Он заявил, что страны должны выдать Анкаре «террористов», как можно быстрее внести изменения и «предотвратить террористическую пропаганду против Турции».