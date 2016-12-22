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СМИ узнали о тайных переговорах советника Трампа с «партией» Brexit
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СМИ узнали о тайных переговорах советника Трампа с «партией» Brexit
Политика, 02:03
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СМИ узнали о тайных переговорах советника Трампа с «партией» Brexit
В Великобритании прошла секретная встреча депутатов парламента, которые поддерживают выход из ЕС, и советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет The Telegraph
Джон Болтон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

​Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон провел в Великобритании секретные переговоры депутатами парламента, сторонниками выхода страны из Европейского союза, пишет The Telegraph.

Встреча с депутатами-евроскептиками длилась более часа, узнало издание. На ней Болтон, уточняет газета, рассказал, что Дональд Трамп «относится с энтузиазмом» к выходу Великобритании из ЕС. Кроме того, Болтон пообещал, что новое торговое соглашение между США и Великобританией может быть заключено через два года после выхода из ЕС.

Газета также сообщила, что Болтон встретился со своим британским коллегой Марком Седвиллом.

Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС
Политика

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел в 2016 году, сторонники Brexit победили на нем с результатом 51,9%. В 2017 году начались переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях этого процесса.

26 июня 2018 года выступая перед членами нижней палаты Британского парламента, ее спикер Джон Беркоу сообщил, что королева Елизавета II официально одобрила закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза. «Я должен сообщить, что Ее Величество подписала документ, одобряющий закон о выходе из Евросоюза», — заявил Беркоу под одобрительные аплодисменты членов парламента от Консервативной партии.

В соответствии с законом Соединенное Королевство официально покинет Евросоюз в 23:00 29 марта 2019 года. Дальше начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Brexit , Дональд Трамп , консерваторы
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