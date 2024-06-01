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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Лидеры конгресса США пригласили Нетаньяху выступить на заседании

Лидеры конгресса США пригласили Нетаньяху выступить на специальном заседании
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Лидеры палаты представителей и сената США пригласили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании конгресса, несмотря на «политические разногласия» по поводу продолжающегося конфликта в Газе.

Как говорится в письме, Нетаньяху пригласили, чтобы укрепить отношения между странами и подчеркнуть солидарность Америки с Израилем. «Мы присоединяемся к государству Израиль в вашей борьбе с терроризмом, особенно в то время, когда ХАМАС продолжает держать в плену американских и израильских граждан, а его лидеры ставят под угрозу региональную стабильность», — сказано в приглашении.

Приглашение подписали спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. Дата предполагаемого выступления в приглашении не указана.

О том, что Нетаньяху может выступить перед конгрессом, еще 23 мая сообщал Майк Джонсон. The Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник также писала, что в последние недели Нетаньяху общался с лидерами республиканцев в конгрессе США о возможном выступлении на совместной сессии. По данным газеты, израильский премьер рассматривает возможный визит в США как возможность «представить интересы еврейского государства на мировой арене».

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Фото:Mohammed Salem / Reuters

20 мая судьи МУС запросили арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также руководства ХАМАС, в частности лидера движения Яхьи Синвара. Всем предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Американские власти сочли возмутительными планы МУС арестовать Нетаньяху, подчеркнув, что между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента. Президент Джо Байден отметил, что США «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности».

И Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году

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Конгресс США Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС сектор Газа выступление
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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